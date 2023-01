Selon un mémo interne consulté par Next-Finance et confirmé par un porte-parole de Credit Suisse, Gen Oba arrive chez Credit Suisse en tant que Co-Responsable de la division « Investment Banking and Capital Markets » (IBCM) pour la France, la Belgique et le Luxembourg, aux côtés de Bruno Hallak, Co-Responsable IBCM pour la France, la Belgique et le Luxembourg depuis 2018.

Basé à Paris, il rapporte à Giuseppe Monarchi, Responsable IBCM EMEA de Credit Suisse, ainsi qu’à Valérie Landon, CEO de Credit Suisse France et Belgique, au niveau régional.

Gen Oba, 46 ans, est diplômé d’HEC Paris.

Il a débuté sa carrière en 1998 chez Bank of America Merrill Lynch où il a passé 18 ans et a été Managing Director au sein de la banque d’investissement.

De 2016 à décembre 2019, il était Responsable mondial des ventes et du marketing de Tikehau Capital.

Depuis 2020, il était Banquier Senior chez Crédit Agricole CIB à Paris, en charge de grands clients français.

Gen Oba travaillera avec Bruno Hallak à renforcer encore davantage la position de Credit Suisse dans la région et à stimuler la croissance sur ces marchés en mettant à profit son expérience de plus de 25 ans dans la banque d’investissement et le capital privé.

Au cours de sa carrière, Gen Oba a œuvré dans le cadre de nombreuses opérations marquantes en France en fusions et acquisitions et sur les marchés de capitaux dans tous les secteurs. Il a également développé des relations de confiance avec des investisseurs majeurs dans diverses classes d’actifs.