Arnaud Lipkowicz dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans le capital investissement en Europe et en Amérique du Nord, essentiellement dans les activités d’investissement primaire, secondaire et de coinvestissement. Avant de rejoindre Essling Capital, Arnaud Lipkowicz était Managing Director de l’activité Global Private Markets (c.30 milliards de dollars US d’actifs sous gestion) de GCM Grosvenor, membre du comité d’investissement global de Private Markets et responsable de l’activité EMEA.

Au cours de sa carrière, Arnaud Lipkowicz a participé à la création et au lancement de différentes activités chez Axa IM et LCF Rothschild. A partir de 2007, il a mis en place et développé le bureau européen de l’activité Customized Fund Investment Group (CFIG) de Credit Suisse, avant sa fusion avec GCM Grosvenor en 2014.

« Je suis ravi de rejoindre cette belle aventure entrepreneuriale, intégrant les équipes d’Essling Capital qui propose des solutions innovantes au sein d’une organisation agile et performante. J’ai toujours souhaité accompagner des structures en croissance et dont les enjeux sont liés à la diversification des métiers et l’ouverture de nouvelles géographies », indique Arnaud Lipkowicz.

Domnin de Kerdaniel, Président d’Essling Capital, indique « je suis heureux d’accueillir Arnaud au sein de nos équipes pour accélérer le développement de cette activité. Nous allons bénéficier de son expérience internationale et de son parcours remarquable : les profils sont complémentaires. Nous allons pouvoir accroître nos relations avec les GPs européens et nord-américains.

En outre, Arnaud va initialement travailler au déploiement du fonds global de co-investissement 100% dédié à la santé, que nous venons de lancer et qui s’appuie aussi sur l’expérience de Filippo Monteleone (ex-DGD de Ramsay Santé), Président du Conseil de Surveillance et Senior Advisor d’Essling Capital, puis au déploiement de nos prochains fonds globaux de co-investissement généraliste ».

Essling Capital s’est développé en proposant des solutions d’investissement dans le non-coté, avec un programme global de Co-Investissements (« Essling Co-Invest ») et un programme de Growth Small & Lower

Mid Cap d’investissements directs, destiné aux entreprises en forte croissance dans les univers du digital, du software, de la santé et des services B2B (« Essling Expansion »).