Arkose, le leader français de l’escalade de bloc, réalise une levée de fonds - qui fera date dans la profession - auprès de NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Objectif : accompagner l’accélération de son développement en France et soutenir son déploiement à l’international. Première étape : l’acquisition du réseau de salles MurMur, acteur historique du marché de l’escalade.

D’Arkose à « Arkose & co »

Fondé en 2013 et piloté par Steve Guillou, Samy Camarzana, Lyes Mekesser et Grégoire de Belmont - 4 associés entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs -, Arkose développe des espaces de vie urbains et éco-responsables pensés autour de la pratique de l’escalade de bloc [1]. Le groupe adosse à ses blocparks un ensemble d’activités connexes pour proposer une offre globale appelée « Arkose & co » (espaces de restauration et de yoga, kids zones, climbing shops, mais aussi une marque d’équipements et de vêtements de grimpe via sa filiale Snap et des brasseries locales via sa filiale Oskare). La société, qui exploite à ce jour 13 établissements accueillant 100 000 visiteurs mensuels, et emploie plus de 200 personnes, a fédéré une communauté croissante de pratiquants en France (Paris intra-muros, Ile-de-France, Bordeaux, Lyon, Massy, Marseille, Genevois et Tours). Des adeptes à la recherche d’espaces de vie urbains mixant loisirs sportifs et restauration, offrant des moments de convivialité et de partage, le tout dans un cadre premium.

Arkose accompagne l’essor de la pratique de l’escalade en France qui comptait en 2017 plus de 2 millions de pratiquants. Discipline olympique dès les prochains Jeux d’été de Tokyo, l’escalade fait aujourd’hui partie des trois activités sportives les plus demandées par les enfants.

Acquisition de MurMur et développement accéléré d’ici 2022

Avec un investissement de 10 M d’€, le groupe Arkose a pour ambition d’accélérer son plan de développement en France et à l’étranger. La première étape de cette expansion a été l’acquisition, le 31 juillet dernier, du réseau de salles MurMur, la référence de l’escalade de voie à Paris depuis 1996 et acteur historique du marché, qui permet de consolider l’implantation du groupe Arkose en Ile-de-France. D’ici 2022, Arkose prévoit d’exploiter une cinquantaine de salles et d’employer environ 600 personnes en France et en Europe, toujours dans le respect de son engagement pour l’environnement (cf A propos).

« Les équipes de NextStage, à travers Nicolas et Julien, ont su nous convaincre de leur capacité à comprendre rapidement l’arithmétique et le rythme extrêmement rapide du développement du marché de l’escalade urbaine. Et à appréhender également les ponts entre le bloc, les lieux de vie conviviaux et toutes les verticales qui peuvent venir enrichir la création de valeur sur ce marché. Mieux, ils sont aujourd’hui prêts à nous suivre dans nos idées nouvelles et à nous aider à les concrétiser, notamment sur le plan financier, et enfin soutiennent notre engagement éthique et éco-responsable. » expliquent les quatre entrepreneurs.

« Nous avons été séduits par le positionnement du groupe Arkose dans un marché de l’escalade en forte croissance. La capacité des entrepreneurs à créer des expériences, qui s’inscrivent pleinement dans l’économie de la valeur des émotions et du partage, va permettre à Arkose de devenir l’un des leaders de l’escalade en Europe. » déclare Nicolas de Saint Etienne, Associé-Gérant de NextStageAM.

« Le modèle développé par Arkose permet de capter et fédérer une communauté croissante de pratiquants autour de valeurs aspirationnelles fortes : le partage, le dépassement de soi et la convivialité. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner les entrepreneurs dans ce nouveau défi. » ajoute Julien Potier, Directeur de Participations chez NextStageAM.