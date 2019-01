Par cet investissement, Arkéa confirme son positionnement au sein de l’écosystème des fintechs. En collaborant avec des partenaires innovants, le groupe se dote de nouvelles expertises et élargit sa gamme de services aux entreprises et collectivités.

En s’adossant à un groupe bancaire solide, Pytheas Capital Advisors bénéficiera de moyens complémentaires pour poursuivre notamment le déploiement de son activité de reverse factoring.

L’affacturage a connu ces dernières années une progression significative, et constitue désormais une source de financement privilégiée des entreprises. Les indicateurs de conjoncture économique confirmant le caractère durable de cette tendance, le marché de l’affacturage est voué à prendre une part de plus en plus importante dans l’économie réelle.

Le reverse factoring, ou affacturage inversé, est une solution de financement qui permet aux entreprises d’améliorer et sécuriser leurs relations fournisseurs et d’assurer leurs approvisionnements. Le client propose à son fournisseur le financement de ses créances pour en percevoir, plus rapidement, le règlement via une société d’affacturage. Dans un contexte où la règlementation sur les délais de paiement s’est fortement durcie, le reverse factoring constitue une alternative au crédit court terme qui impacte négativement le bilan du fournisseur et entrave son développement.

Pytheas Capital Advisors, véritable expert

Créée en 2013, Pytheas Capital Advisors, conseil en investissements financiers (CIF), s’est spécialisée dans la structuration de solutions de financement alternatives, en concevant notamment une solution de reverse factoring basée sur un fonds de titrisation, 100 % dématérialisée. Partageant des valeurs communes et notamment cet ADN de précurseurs, Arkéa et Pytheas Capital Advisors se sont naturellement rapprochés. Arkéa rejoint, au capital de Pytheas Capital Advisors, les investisseurs historiques : Cedrus Partners, RTFS Investment et BTW Capital Management.

Arkéa, un hub de services financiers

En prenant une participation minoritaire au capital de la fintech, le groupe bancaire entend compléter sa gamme de services, à destination des entreprises, par une véritable expertise. Fortement impliqué au sein de l’écosystème, le groupe Arkéa poursuit sa stratégie de collaboration avec les startups de la finance pour créer de la valeur partagée et répondre aux besoins de ses clients.

Grâce à l’investissement d’Arkéa, Pytheas Capital Advisors va poursuivre son développement en bénéficiant des expertises et synergies proposées par le groupe bancaire. Pytheas Capital Advisors travaille déjà depuis plusieurs mois avec Schelcher Prince Gestion, filiale d’Arkéa, pour structurer sa solution de reverse factoring et construire des fonds monétaires à forte valeur ajoutée.

Bernard Le Bras, Directeur du Pôle produits d’Arkéa, commente : « Nous sommes très fiers de collaborer avec Pytheas Capital Advisors qui apporte au groupe de nouvelles expertises, très pointues. Arkéa complète ainsi ses offres de services, pour répondre au mieux aux aspirations de ses différentes typologies de clients. Arkéa s’inscrit dans une logique de réseau, de hub de services financiers. Le groupe crée ainsi de nouvelles interactions avec des partenaires qui proposent des activités complémentaires. Cette démarche privilégie l’expérience globale et la satisfaction du client ».

Ludovic Sarda, Président de Pytheas Capital Advisors, ajoute : « Cette collaboration est une étape importante dans notre développement et va nous permettre d’industrialiser notre offre en France mais aussi en Europe où nous couvrons déjà (l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne, la Pologne et la Roumanie). Notre approche innovante de l’affacturage inversé collaboratif (qui s’inscrit dans la cadre de la loi Pacte) doit permettre de soulager la gestion de trésorerie des entreprises et contribuer à la diminution des retards de paiement qui sont à l’origine d’un tiers des faillites en France ».