Pierre-Yves Legris, Président du Conseil de Surveillance, reste actionnaire majoritaire

Le management renforce sa participation au capital

Legris Industries vise 500 M€ de Chiffre d’Affaires consolidé à horizon 2023 et relocalisera son siège social en Bretagne

Fondé il y a 30 ans sur la base de l’entreprise industrielle familiale Legris, elle-même créée il y a plus de 150 ans, et spécialisée en vannes et robinetterie pour fluides industriels, le Groupe Legris Industries a progressivement évolué vers un modèle de « développeur d’ETIs ». Aujourd’hui, sous l’impulsion de la famille Legris et de l’équipe de management, le groupe rassemble des PMI et des ETI de secteurs d’activités différents (expertise de l’extrusion bi-vis, ingénierie de la terre cuite, solutions d’alimentation électrique). Ces entreprises affichent un fort potentiel de création de valeur dans la durée et partagent des caractéristiques communes :

un véritable savoir-faire technique ;

une activité B2B ;

une position de leadership sur des niches mondiales ;

un potentiel d’innovation.

Dans le cadre d’une reconfiguration du capital du Groupe, Pierre-Yves Legris, Président du Conseil de Surveillance et actionnaire majoritaire, a choisi Arkéa pour investir à ses côtés et soutenir ainsi son projet de développement. Arkéa Capital Partenaire prend une participation au capital de la holding familiale qui détient près de 70 % de Legris Industries.

L’investissement de 30 M€ d’Arkéa Capital Partenaire va permettre au Groupe Legris Industries d’accélérer son développement, notamment par de nouvelles acquisitions, qui visent à doubler son chiffre d’affaires pour le porter à 500 M€ d’ici 2023.

En 2017, ce chiffre d’affaires s’élevait à 254,4 M€. Pierre-Yves Legris et le management souhaitent également repositionner le siège social de Legris Industries - aujourd’hui à Bruxelles - en France, à Rennes (35), berceau historique du groupe.

La philosophie de l’opération réalisée par le groupe Arkéa est en totale cohérence avec le positionnement du groupe bancaire coopératif et territorial : permettre à des entreprises industrielles de se développer en accompagnant ses dirigeants sur le long terme, maintenir les centres de décisions en région et soutenir la création d’emplois.

Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa, commente : « Nous sommes très fiers d’investir aux côtés de Pierre-Yves Legris dont le groupe est à la fois une très belle histoire entrepreneuriale et une grande réussite industrielle tant en France qu’à l’international. Ce groupe emblématique breton a su développer des savoir- faire techniques de pointe qui lui permettent d’accompagner la croissance de PME et d’ETI particulièrement performantes et innovantes. Le groupe Arkéa entend accompagner durablement les dirigeants des ETI à fort potentiel pour leur permettre de mener à bien leurs projets stratégiques, de maintenir ou ramener les centres de décision en région et favoriser ainsi la création d’emplois sur les territoires. Cette opération illustre parfaitement la raison d’être de notre groupe, celle d’un acteur bancaire, coopératif et territorial qui interagit avec l’ensemble de ses parties prenantes pour une création de valeur partagée. »

Pierre-Yves Legris, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Legris Industries, a déclaré : « Je suis très heureux de la réalisation de cette opération car l’arrivée d’Arkéa Capital au sein du Groupe Legris Industries va nous donner les moyens de poursuivre notre développement à moyen terme. En outre, je me réjouis du renforcement du Management au capital, signe fort de son engagement pour le Groupe sur le long terme ».

Erwan Taton, Président du Conseil de Direction du Groupe Legris Industries, ajoute : « La stratégie de développement en cours basée sur la poursuite de la diversification de nos activités industrielles vise à doubler la taille du Groupe en 5 ans grâce à l’acquisition de nouvelles entreprises en France ou ailleurs en Europe. Le groupe Arkéa, notre nouveau partenaire au sein du capital, va nous permettre d’accélérer sa mise en œuvre ».