Bientôt une gamme immobilière au sein d’Arkea Investment Services

Annoncée au premier semestre 2021, la création d’Arkéa REIM se poursuit et les travaux en vue de l’obtention de son agrément AMF en qualité de société de gestion d’actifs immobiliers sont en cours. Arkéa REIM a pour ambition de se positionner comme un acteur de premier plan de la gestion de fonds immobiliers. Assumant sa conviction d’un modèle immobilier en pleine mutation, son objectif est d’être acteur des transitions immobilières au service de l’épargne de ses clients.

Sébastien Barbe, Président du Directoire d’Arkéa IS et Président d’Arkéa REIM, commente “Nous identifions 4 grandes transitions auxquelles l’immobilier doit faire face : sociétale (changement des modes de vie), économique (d’une société de détention vers une société d’usage), technologique (révolution numérique, innovations médicales…) et environnementale. Ces transitions impacteront les actifs immobiliers de façon durable et irrémédiable. En tant qu’investisseur responsable, Arkéa Investment Services se doit d’accompagner cette mutation.”

François Brisset, Président d’Arkéa Real Estate, ajoute “Avec Arkéa Real Estate, Arkéa Real Estate Investment Management a pour vocation d’accompagner les transitions immobilières qui se dessinent sur nos territoires, en France et en Europe, au service de nos clients. Généralisation du télétravail, développement du e-commerce, nouveaux enjeux médico-sanitaires, vieillissement de la population, transition démographique et urbaine, exode urbain… constituent des opportunités d‘investissement pour nos prochains fonds.”