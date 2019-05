Leader sur son marché en France, Moustache Bikes est également un acteur européen de premier plan. Cette opération de LBO vise à permettre aux dirigeants de l’entreprise d’accélérer leur développement, notamment à l’international.

Fondée en 2011 par ses actuels dirigeants, Emmanuel Antonot et Grégory Sand, Moustache Bikes a, depuis l’origine, fait le choix pour ses vélos à assistance électrique (VAE) d’un positionnement résolument haut de gamme, avec une attention toute particulière portée au design et à l’innovation au service de la performance. L’entreprise implantée dans les Vosges conçoit et assemble une large gamme de plus de 50 modèles (VTT, VTC, Vélos de ville, Vélos de route) distribués sous la marque Moustache Bikes dans 18 pays via un réseau de 530 revendeurs spécialisés. Une stratégie gagnante : Moustache Bikes, déjà leader sur le marché du VAE premium en France, est également reconnue comme un acteur majeur à l’échelle européenne. L’entreprise, qui compte 100 collaborateurs, affiche un chiffre d’affaires de 52 M€, multiplié par plus de 6 en l’espace de 4 ans.

Dans un contexte de forte croissance de leur marché, les dirigeants de Moustache Bikes ont décidé la mise en œuvre d’une opération de LBO, en vue d’accélérer le développement de leur entreprise, notamment à l’international. Ils ont choisi, en partenariat avec LBO France, Arkéa Capital, en tant qu’actionnaire minoritaire, pour les accompagner dans cette nouvelle étape de leur histoire.

Cette opération constitue le troisième investissement porté par le bureau ouvert par Arkéa Capital il y a 18 mois à Strasbourg pour accompagner, sur le terrain, les entreprises de la région Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté. Jean-Lin Bergé, Directeur régional Est d’Arkéa Capital, commente : « Nous sommes ravis d’être aux côtés d’Emmanuel Antonot et Grégory Sand pour accompagner Moustache Bikes dans la poursuite de sa belle trajectoire de croissance, sur un marché en plein essor porté par des préoccupations sociales, environnementales et économiques auxquelles nous sommes sensibles. Cet investissement illustre le positionnement multi-régional d’Arkéa Capital, au plus près des entrepreneurs de talent. »