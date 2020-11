Arkéa Capital, la filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement, annonce une prise de participation -minoritaire- au capital de l’entreprise rochelaise, La Compagnie du Catamaran. Cet investissement du véhicule Arkéa Capital Partenaire reste subordonné à l’obtention d’une dérogation de l’AMF dont la demande est en cours d’instruction. Il vise à accompagner la famille Fountaine et l’équipe dirigeante de la holding, qui détient les célèbres marques Fountaine-Pajot et Dufour Yachts, dans les prochaines étapes de son développement. Devenu incontournable sur le marché du nautisme de loisir, le groupe Fountaine-Pajot entend poursuivre une stratégie de développement ambitieuse, portée par un véritable savoir-faire technique, une politique d’innovation soutenue et la qualité de ses produits.

Séduits par la belle aventure entrepreneuriale du groupe Fountaine-Pajot, les équipes d’Arkéa Capital ont choisi d’entrer au capital de la Compagnie du Catamaran, holding de contrôle de l’ETI, afin d’accompagner la famille Fountaine et l’équipe dirigeante dans la poursuite de leur plan de développement.

Une aventure entrepreneuriale couronnée de succès

L’entreprise Fountaine-Pajot, pilotée aujourd’hui par la holding La Compagnie du Catamaran, est née en 1976 d’une passion de la mer et de la voile, partagée par Jean-François Fountaine et Yves Pajot notamment. Depuis plus de 40 ans, cette entreprise familiale, installée près de La Rochelle, est reconnue pour sa maîtrise et son savoir-faire techniques sur le marché de la navigation de croisière. Initialement fabricants de dériveurs, les fondateurs de Fountaine-Pajot s’essaient dès les années 1980, avec succès, aux bateaux de régate. Après s’être distinguée dans le milieu de la Course au large avec, entre autres, la victoire de La Solitaire du Figaro, l’entreprise conçoit son premier catamaran de croisière en 1983 et n’aura alors de cesse de poursuivre sa stratégie d’innovation. Une recherche de l’excellence en termes de performance et de confort qui répond aux clientèles les plus exigeantes dans le monde entier. A ce jour, ce sont plus de 3 000 catamarans de 45 modèles différents qui ont été fabriqués par l’ETI régionale.

Le développement de l’activité du groupe, constitué désormais de Fountaine-Pajot et de Dufour Yachts (rachetée en 2018), profite d’un marché des loisirs nautiques en forte expansion depuis plusieurs années. Le groupe Fountaine-Pajot affiche en 2020 un chiffre d’affaires de l’ordre de 168 M€, offrant une belle résistance dans le contexte actuel, après neuf années consécutives de croissance. Le groupe compte aujourd’hui plus de 1 300 collaborateurs qui œuvrent, en Nouvelle-Aquitaine, à concevoir une offre diversifiée de bateaux de qualité, distribuée sur les cinq continents, dans une cinquantaine de pays.

La culture du temps long

C’est pour accompagner la poursuite de cette belle trajectoire de croissance qu’Arkéa Capital entend devenir actionnaire minoritaire de La Compagnie du Catamaran, aux côtés notamment des membres de la famille Fountaine et de l’équipe dirigeante. La réalisation de cette opération est subordonnée à l’obtention d’une dérogation de l’AMF dont la demande déposée est en cours d’instruction. Fidèle à son statut de partenaire de proximité, la filiale du groupe Arkéa se positionne en investisseur patient qui permet aux dirigeants de disposer du temps nécessaire pour mener à bien leurs projets de création, de développement ou de transmission, tout en préservant leur autonomie dans la prise de décisions. En contribuant au financement des entreprises, Arkéa Capital s’engage également en faveur du maintien des centres de décision et des bassins d’emplois en région, source de vitalité des territoires.

Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital, commente : "Le groupe Fountaine-Pajot, c’est une grande aventure entrepreneuriale qui a débuté il y a plus de 40 ans maintenant, et que nous avons à cœur d’accompagner sur le long terme, avec la volonté d’être un partenaire attentif, disponible et ouvert pour permettre à l’équipe dirigeante de réaliser ses projets sereinement. Nous sommes convaincus du potentiel de croissance de cette belle ETI régionale, fleuron de l’industrie française, qui rayonne à l’international par la qualité de son savoir-faire, par sa capacité d’innovation et sa démarche écologique engagée".

Nicolas Gardies, Directeur Général du groupe Fountaine-Pajot, déclare : "Depuis plus de 40 ans, le groupe Fountaine-Pajot, porté par la famille Fountaine, s’est créé une place sur le marché mondial du nautisme grâce à un savoir-faire reconnu. Avec le soutien d’Arkéa Capital que nous sommes heureux d’accueillir comme nouvel actionnaire de la holding du groupe, nous allons poursuivre notre plan de développement sur les prochaines années et conforter notre modèle créateur de valeurs. Forts d’un procédé industriel optimisé, nous allons maintenir notre capacité d’innovation produits et renforcer notre stratégie de distribution à l’internationale."

Claire Fountaine, Présidente du Conseil d’Administration du groupe Fountaine-Pajot, ajoute : "Je me réjouis d’accueillir Arkéa Capital au capital de la holding de contrôle de Fountaine-Pajot. En s’associant à un partenaire de long terme, le groupe sera en mesure de poursuivre sa trajectoire de croissance, une croissance à la fois durable et responsable."