Le groupe Thalgo, leader mondial et français de la cosmétique marine professionnelle, a finalisé le refinancement de l’endettement de Parashop, son réseau de parapharmacies acquis en 2018, par la mise en place d’un financement corporate d’un montant total de 30 millions d’euros. Le financement, conclu auprès de plusieurs partenaires bancaires, a été coordonné, arrangé et syndiqué par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Arkéa dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l’immobilier. Grâce à cette opération, le groupe Thalgo entend donner une nouvelle dynamique au réseau Parashop.

En près de 20 ans, Thalgo, entreprise familiale française, est devenue le leader mondial de la cosmétique marine en circuit professionnel. Thalgo fabrique et commercialise dans plus de 90 pays plusieurs marques de cosmétiques (Thalgo, Ella Baché, Perron Rigot, Couleur Caramel, Miss W, Novexpert...) sur le circuit professionnel des spas, instituts de beauté et centres de thalassothérapie. Il exploite directement certains de ces centres et intervient également dans la formation des professionnels de l’esthétique. Aujourd’hui, ce sont plus de 12 000 professionnels en instituts, spas et thalassothérapies qui font confiance au groupe Thalgo à travers le monde, dont 500 spas hôteliers et 30 thalassothérapies.

En 2018, le groupe a acquis le réseau de parapharmacies Parashop. Il s’agit de la seule activité B2C portée par le groupe. Pour mener à bien la restructuration de Parashop et donner une nouvelle dynamique au réseau, Thalgo a signé le refinancement de l’endettement de Parashop auprès de plusieurs partenaires bancaires dont Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est le chef de file. L’accord est structuré autour de la mise en place d’un financement corporate d’un montant total de 30 millions d’euros.

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir coordonné cette opération de refinancement pour ce leader mondial de la cosmétique marine professionnelle. Cette opération doit permettre au groupe Thalgo de réorganiser l’activité de Parashop et de poursuivre la croissance de ses activités », témoigne Marc Lopet du département des financements spécialisés d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Jean-Claude Sirop, président directeur général du Groupe Thalgo reprend : « Nous avons été pleinement satisfaits du travail effectué par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels qui a parfaitement restructuré l’endettement du groupe que nous venions d’acquérir. »