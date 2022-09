Avant de rejoindre les équipes d’Arbevel au poste d’analyste-gérant du fonds Pluvalca Health Opportunities, Sylvain Goyon était responsable de la stratégie action et membre du comité d’investissement d’ODDO BHF et Natixis (2010-2022). Il avait auparavant pris la direction de l’équipe Pharma / Biotech de Natixis Securities de 2005 à 2009. Avant d’occuper ce poste chez Natixis, Sylvain Goyon a été directeur chez NicOx, une société de biotechnologie (2002-2005) et responsable de l’équipe Biotech européenne chez Cheuvreux (2000-2002), analyste santé chez HSBC / CCF (1997-2000).

Sylvain Goyon est diplômé de l’Université Paris Dauphine, MSc de l’ESCP Business School. CFA charterholder, il a obtenu le certificat CFA ESG en 2021 et est diplômé et membre de la SFAF.

Par ailleurs, l’arrivée de Valentin François en tant que gérant-analyste s’inscrit dans le cadre du lancement d’un nouveau fonds thématique. Valentin François a été analyste financier pendant près de 7 ans chez ODDO BHF Asset Management, avant d’occuper le poste de gérant-analyste sur les actions internationales, spécialisé sur les fintechs. Fort de son expertise blockchain, il a participé activement à l’élaboration de produits innovants dans le cadre du comité blockchain ODDO BHF.

Valentin François est diplômé de NEOMA Business School.

Tous deux rejoignent l’équipe de gestion collective, co-dirigée par Sébastien Lalevée et Hortense Lacroix, qui compte désormais 15 analystes-gérants dont 12 sur les actions.

Hortense Lacroix et Sébastien Lalevée : « Nous sommes ravis d’adjoindre les expertises sectorielles de Sylvain et Valentin à notre offre de produits actions, tout en préservant la spécificité d’une gestion proche des entreprises et à l’écoute des grandes ruptures et des mutations sociétales. »