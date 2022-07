Arbevel annonce la cession à Cathay Capital de sa participation dans la société TransCure bioServices.

Actionnaire depuis 2019 au travers de son fonds de Private Equity Arbevel Life Sciences Crossover I (« ALSC I ») dédié à l’innovation en santé, Arbevel cède sa participation dans TransCure bioServices à Cathay Capital. A l’issue de la transaction, ALSC I a réinvesti une part minoritaire dans la société. Convaincu du potentiel de développement de l’entreprise, Arbevel conserve une participation significative au capital de la société et se félicite d’accueillir un partenaire de choix tel que Cathay Capital.

La société de gestion dont l’équipe d’investissement dédiée est dirigée par Marc Le Bozec a lancé un premier fonds en 2018 avec une quarantaine de millions d’euros, afin d’apporter son expertise et son soutien aux entreprises du secteur de la santé.

Fondée en 2012 et basée à Archamps (Haute-Savoie, France), TransCure bioServices est une « Clinical Research Organization » (ou « CRO ») offrant des services « one-stop-shop » d’essais précliniques spécialisés en pharmacologie in vivo, grâce à des plateformes de modèles murins dotés d’un système immunitaire humanisé fonctionnel (HIS) ou d’un foie (Hu-liver) humanisé. Ces plateformes couvrent le développement de médicaments pour diverses aires thérapeutiques, notamment en immuno-oncologie, maladies infectieuses et maladies inflammatoires auto-immunes.

TransCure s’appuie sur un historique de données accumulées depuis plus de 10 années pour offrir une qualité de services inégalée aux grands laboratoires pharmaceutiques et aux sociétés de biotechnologie. La société a été récemment reconnue par l’organisme de certification AAALAC. Avec 80 employés, dont 20 doctorants, l’entreprise a connu une croissance organique à deux chiffres au cours des dernières années, atteignant près de 10 M€ de chiffre d’affaires.

De nouvelles prises de participation via un second véhicule d’investissement

L’équipe d’investissement dédiée à l’investissement non coté en santé a sélectionné Transcure en 2019 pour son deuxième investissement dans le cadre d’ALSC I. Le FPCI dont la période d’investissement a pris fin en décembre 2021 compte aujourd’hui 11 participations dont 10 en France. A date, l’équipe de gestion a accepté deux offres d’achat dont TransCure et ouvert des discussions sur quatre autres participations.

Forte des enseignements du premier fonds, Arbevel a lancé la commercialisation d’un deuxième véhicule et vise une collecte d’une centaine de millions d’euros permettant d’accompagner une douzaine d’entreprises à un stade plus avancé dans leur développement et cela, toujours dans le secteur de la santé.

Marc Le Bozec : « Nous sommes très heureux de l’arrivée de Cathay Capital à bord de TransCure bioServices. Nous avons accompagné cette dernière sur l’étape critique peu financée en capital en France et Europe, qui voit des entreprises innovantes en santé lutter pour installer durablement leur offre technologique sur leur marché. Le portefeuille de notre premier fonds est à ce jour composé d’entreprises, dont les progrès et les fondamentaux opérationnels nous donnent confiance sur leur capacité à créer de la valeur sur le moyen et le long terme. » Patrick Nef, PhD, co-fondateur et CEO de TransCure bioServices, affirme : « Nous avons connu une très forte croissance au cours des 5 dernières années, ce qui nous a positionnés comme véritable leader mondial spécialisé en pharmacologie in vivo utilisant des modèles murins humanisés. Aujourd’hui, nous voyons en Cathay Capital le partenaire idéal pour construire notre prochain cycle de croissance, grâce à son expérience dans le domaine de la santé et son savoir-faire dans l’accompagnement à l’international d’entreprises en forte croissance. Nous remercions Arbevel pour son soutien sur cette étape clé de notre développement. L’équipe nous a non seulement apporté des capitaux nous ayant permis de financer sereinement notre croissance, mais aussi son expertise opérationnelle. »