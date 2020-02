La société lyonnaise, créée en 2005 par Xavier Lesage, Christophe Scholer et Mehdi Bencheqroun, propose aux opérateurs de télécommunication du monde entier des solutions logicielles brevetées de détection de fraudes et d’erreurs de facturation.

Araxxe déploie ses technologies de supervision au travers d’une offre logicielle augmentée d’intelligence artificielle et d’un réseau unique au monde de plus de 300 robots, déployés dans 180 pays. Ce réseau, piloté depuis le centre opérationnel basé à Lyon, permet à la société d’assurer des services de supervision 365 jours par an et 24 heures sur 24 sans aucune intrusion dans le système informatique des clients. Les données collectées par ces automates d’appels sont traitées par des algorithmes d’intelligence artificielle développés par Araxxe et permettant de détecter les anomalies de facturation et les fraudes à l’interconnexion, tout en les signalant en temps réel à l’opérateur.

La société compte parmi ses clients les plus grands opérateurs de télécommunications mobiles sur l’ensemble des continents notamment en France, Allemagne, Etats-Unis, Canada, Russie, Philippines, Malaisie, Brésil, Mexique, Maroc et Egypte. Les logiciels d’Araxxe permettent, entre autres, à ses clients des gains financiers immédiats en optimisant leur facturation et en mettant fin aux fraudes. L’entreprise est résolument tournée vers l’international, avec plus de 20 nationalités représentées parmi ses employés. Elle réalise plus de 85% de son chiffre d’affaires à l’export.

« Nous sommes très heureux d’accueillir au capital ces nouveaux investisseurs institutionnels. En plus de reconnaître la qualité du travail réalisé par toute l’équipe, cette opération va nous permettre d’être encore plus innovants, de continuer à attirer les meilleurs talents, et d’accélérer la croissance de notre portefeuille de clients, partout dans le monde », explique Xavier Lesage, président.

« L’expertise et le savoir-faire technologique d’Araxxe corrélés à un sous-jacent marché tout à fait favorable, nous ont rapidement convaincu de la pertinence de la proposition de valeur de la société. Sa base client solide et d’envergure internationale lui permettra de pérenniser son activité », ajoute Maxence Valero, Chargé d’affaires chez Crédit Mutuel Innovation.

« Nous sommes ravis d’accompagner des dirigeants de grande qualité dans la mise en œuvre du plan de développement d’Araxxe s’appuyant notamment sur l’intensification des démarches commerciales auprès des opérateurs, le renforcement des équipes, l’extension du réseau de robots, et le lancement de nouveaux produits et services conçus en interne »,souligne Sylvia Pinero, Chargée d’investissements chez Société Générale Capital Partenaires.