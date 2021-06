Créé en 2010, Aquila Asset Management est aujourd’hui un acteur incontournable auprès des investisseurs institutionnels de premier plan, offrant une gamme complète de services dans les domaines de l’investissement et de l’asset management immobilier à des investisseurs institutionnels ou family office. Le montant des actifs sous gestion d’Aquila Asset Management s’élève à 1,5 milliard d’euros.

Fort de cette réussite, Aquila Asset Management crée Axipit Real Estate Partners, une société de gestion de fonds d’investissement immobiliers dotée d’une équipe au track-record et au savoir-faire reconnus. Axipit Real Estate Partners a obtenu son agrément AMF en mars 2021.

Axipit Real Estate Partners a vocation à rendre accessible à tous types d’investisseurs, qu’ils soient professionnels ou assimilés, des solutions d’investissement immobiliers sur-mesure et un service jusqu’à présent réservé à une clientèle institutionnelle.

Axipit Real Estate Partners a lancé Axipit Home Value, un fonds professionnel spécialisé. Axipit Home Value met l’accent sur l’immobilier résidentiel à Paris et Ile de France. La stratégie d’investissement d’Axipit Home Value se fonde sur une approche professionnelle rigoureuse, centrée sur la création de valeur.

Axipit Real Estate Parners a par ailleurs créé la SLP Resicore. Il s’agit d’un fonds réservé aux investisseurs institutionnels investi sur une classe d’actif unique, l’immobilier résidentiel, avec une stratégie de détention long terme. L’actif sous gestion du véhicule s’élève à 30 millions d’euros.

Jean-Marc Sabiani et Gilles Barbieri, Co-fondateurs et Managing Partners d’Aquila Asset Management, déclarent : « Fort de l’expérience de son équipe en matière d’investissement immobilier et de son modèle « pure player », Axipit Real Estate Partners propose à ses investisseurs des solutions innovantes et sur-mesure.Nous sommes convaincus que la rigueur et l’excellence d’une offre habituellement réservée aux investisseurs institutionnels doivent être rendus accessibles à un large éventail d’investisseurs, afin de valoriser au mieux leurs investissements immobiliers. »

L’équipe Axipit Real Estate Partners

Christophe Delacour, Directeur général d’Axipit

Précédemment Directeur Associé Immobilier chez Meeschaert, directeur d’investissements en France et en Europe chez Generali Real Estate, chez Grosvenor Continental Europe et analyste puis Investment Manager chez DTZ Asset Management, Christophe Delacour apporte à Axipit Real Estate Partners 20 ans d’expérience dans l’investissement immobilier.

Jean-François Charrier, Directeur du développement

Directeur commercial de La Française pendant 20 ans et précédemment Conseiller en Gestion de Patrimoine, Jean-François Charrier apporte à Axipit Real Estate Partners 25 ans d’expérience dans la distribution de produits financiers et immobiliers.

Gurvan Mahéo, Gérant financier & Responsable des risques

Précédemment Directeur de l’activité Fund Management Immobilier chez Twenty First Capital, Manager au sein du département Conseil Immobilier chez Denjean & Associés et auditeur chez Mazars, Gurvan Mahéo apporte à Axipit Real Estate Partners 10 d’expérience dans l’immobilier.