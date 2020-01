Depuis l’entrée au capital de Rhône-Alpes PME en 2014, rejoint par Crédit Mutuel Equity fin 2017, Potager City a connu une forte croissance, portant son chiffre d’affaires de 1 M€ en 2014 à 11 M€. Après le déploiement sur plusieurs régions de 2014 à 2017, Potager City a accéléré son développement depuis deux ans après avoir investi en ressources humaines et dans l’acquisition clients.

Tout en gardant ses attaches lyonnaises, où se trouve son siège social, Potager City est devenue une PME de croissance présente à l’échelle nationale avec des implantations à Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes, Lille et Strasbourg.

Les dirigeants, Yoann Alarçon, fondateur, et Jérémy Colas, ont réussi à imposer un modèle vertueux de distribution de produits frais et de saison en bâtissant des relations durables avec un réseau de producteurs partenaires en circuits courts. Grâce à une distribution efficace et responsable assurée par ses équipes livrant directement les clients en entreprises et dans un réseau de commerçants relais partenaires, Potager City a établi des relations de proximité avec ses clients sur le territoire.

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné Yoann Alarçon et Jérémy Colas dans le formidable développement de Potager City, qui rejoint l’un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Fidèle à notre positionnement d’investisseur de confiance pour les entrepreneurs qui ouvrent le capital pour la 1ère fois, nous avons au cours de ces six années de partenariat passionnantes, aidé Yoann et Jérémy à transformer Potager City tout en gardant ce qui fait son succès : la qualité des produits et du service, et un modèle équilibré respectueux de ses partenaires », commente Cyril Fromager, Directeur Associé Siparex, président de Rhône-Alpes PME.

Nam Metzger, Directeur de Participations Crédit Mutuel Equity : « L’augmentation de capital réalisée en 2017 a permis à Yoann et Jérémy de démontrer le caractère duplicable du modèle de Potager City et d’accélérer considérablement son déploiement, à la fois avec des implantations nouvelles (Lille, Strasbourg, Nantes, Rennes) et une croissance de sa base clients grâce notamment à de premiers investissements dans la communication. Le modèle et l’organisation de la société se sont adaptés à cette forte croissance tout en restant fidèles à ses valeurs. »