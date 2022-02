Lancé en octobre 2021 par la société de gestion Amboise Partners, le fonds Altaroc Global 2021 a séduit plus de 700 clients finaux et collecté 180M€, un volume presque deux fois supérieur à ses objectifs initiaux. Cette levée de fonds a été réalisée grâce à 40 conseillers en gestion de patrimoine et banques privées qui se sont mobilisés pour distribuer ce premier millésime Altaroc.

Le deuxième millésime, Altaroc Global 2022, a été lancé le 1er février avec une ambition de collecte de 500M€ auprès d’une base élargie de distributeurs partenaires. Tout comme son prédécesseur, il est construit pour 80% autour de 5 à 6 fonds internationaux de Private Equity d’exception et pour 20% en co-investissement aux côtés de ces fonds, qui sont positionnés sur les secteurs de la technologie (50% du portefeuille cible), de la santé (20%), des plateformes digitales de services aux entreprises (20%) et des plateformes digitales B2C (10%). Ce millésime aura une dimension très internationale, avec une exposition attendue à 40% sur l’Europe, 40% sur les Etats-Unis et 20% sur l’Asie et le reste du monde.

« Convaincu que les fonds Altaroc constituent pour Altamir le meilleur moyen d’accéder aux meilleurs gérants mondiaux, je me réjouis que les clients particuliers aient fait le même constat et souscrit en nombre au premier millésime. Altamir continuera à investir significativement aux côtés des clients privés dans les prochains millésimes, poursuivant ainsi la mise en œuvre de sa stratégie de diversification. » commente Maurice Tchenio, Président d’Amboise Partners et d’Altamir gérance.

« Le succès rencontré par notre premier millésime place déjà Altaroc parmi l’un des premiers acteurs du private equity d’exception à destination des clients privés. Le volume de souscription que nous avons réalisé en moins de 3 mois n’aurait pas pu se faire sans le dynamisme et l’accueil enthousiaste que nous avons reçus de la part de nos distributeurs et de nos investisseurs. Je suis convaincu que l’expertise pointue de l’équipe Altaroc, la passion et l’engagement de nos distributeurs pour notre produit et les investissements significatifs que nous sommes en train de faire sur le service et sur la technologie nous permettront de faire encore mieux pour le millésime 2022 ! » ajoute Frédéric Stolar, Managing Partner d’Amboise Partners.