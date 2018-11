Un gage de confiance du principal investisseur institutionnel européen

Premier investisseur privé à La Réunion, Apicap est aujourd’hui le gérant du premier fonds entrepreneurial réunionnais et du premier fonds de co-investissement régional et européen. Au total, cela représente une gestion de plus de 48 millions d’euros dédiés à l’économie locale réunionnaise.

Après la création du FPCI Entrepreneurs 974 en septembre dernier, le lancement du fonds Essor PME La Réunion vient compléter l’arsenal d’investissement d’Apicap sur le territoire de La Réunion, pour renforcer les fonds propres des entreprises réunionnaises et accompagner les dirigeants dans leurs projets de développement.

Avec l’attribution de ce fonds, Apicap va ainsi injecter plus de 30 millions d’euros dans l’économie réunionnaise, dans plus d’une trentaine de participations sur les 5 prochaines années.

« C’est un véritable honneur que de se voir confier la gestion de l’outil fonds propres de la Financière Région Réunion par le FEI à La Réunion. En tant que premier investisseur privé sur l’île, notre approche restera celle de la proximité : c’est elle qui explique la confiance de nos partenaires entrepreneuriaux et institutionnels dont cette attribution est le reflet », déclare Zaynah Amourani, Directrice Océan Indien d’Apicap.

« Le lancement du fonds Essor PME La Réunion marque une nouvelle page pour l’histoire d’Apicap qui s’institutionnalise davantage tout en conservant son ADN entrepreneurial et son esprit pionnier, tant dans les secteurs que dans les territoires visés », complète Alain Esnault, Président d’Apicap.

Essor PME La Réunion : 1er fonds de co-investissement régional et européen

Le fonds attribué par le FEI vise à financer des TPE et des PME réunionnaises répondant aux critères du RGEC (Règlement Général d’Exemption par Catégorie), dans leurs phases d’amorçage, de capital-risque et de développement, un triptyque nouveau pour Apicap qui investissait jusqu’alors principalement dans des opérations de capital-développement et de capital-transmission.

Les secteurs d’activités éligibles sont variés avec une stratégie d’allocation des ressources dans les domaines pour lesquels le territoire dispose des meilleurs atouts par rapport aux autres régions européennes. À La Réunion, les secteurs d’investissement privilégiés sont l’économie numérique, la bio-économie, les énergies renouvelables et le tourisme, avec des tickets allant de 100 000 euros à 1,2 million d’euros.

Le soutien apporté par cet instrument financier dans le cadre de l’initiative « La Financière Région Réunion » est cofinancé par La Région, l’Union Européenne au titre du volet FEDER et par le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS).