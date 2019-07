Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (GIAM), la société de gestion d’actifs du groupe Generali spécialisée dans les solutions Liability Driven Investments pour le compte des compagnies d’assurance, mutuelles, fonds de pension et autres investisseurs institutionnels, annonce la nomination d’Antonio Pilato en tant que Head of Investments, à effet immédiat.

Antonio Pilato était précédemment Head of Trading & Investment Management Support au sein de GIAM, un poste qu’il a occupé depuis le changement de nom de la société en octobre 2018. Il y était responsable de l’exécution de toutes les opérations effectuées sur les marchés financiers (obligations, actions, devises et instruments dérivés) et des activités liées à la souscription et au rachat de parts des fonds.

Il avait auparavant exercé différentes fonctions de direction dans le domaine des opérations de marché, de l’ingénierie des portefeuilles et des produits dérivés au sein du groupe Generali, qu’il a rejoint en 1998.

Basé à Milan, M. Pilato est rattaché à Francesco Martorana, CEO de GIAM. Il dirigera une équipe de plus de 50 professionnels de l’investissement répartis entre Paris, Trieste, Cologne et Milan. Analyste financier certifié (CFA), il est titulaire d’un Master en économie de l’université de Rome III.

Antonio Pilato succède à Francesco Martorana, qui assumait la fonction de Head of Investments à titre intérimaire en plus de ses fonctions de CEO.

Francesco Martorana, CEO de GIAM, déclare : « Avec cette nouvelle nomination à un poste clé, nous continuons de doter GIAM de solides compétences pour sa croissance future. Je suis très fier que nous ayons pu trouver en interne le talent et l’expérience que nous recherchions avec la promotion d’un professionnel compétent qui a joué un rôle décisif dans le développement de la société jusqu’à présent. J’adresse à Antonio tous mes vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions. »