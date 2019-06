Ce recrutement s’inscrit dans un développement actif de la société qui a notamment vu la création ces derniers mois d’un département dédié aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).

Antoine Halm était depuis 2010 Vendeur actions paneuropéennes - Responsable des stratégies alternatives chez Louis Capital Markets ; il dispose de plus de 15 ans d’expérience commerciale auprès de clients investisseurs institutionnels.

Antoine a entamé sa carrière à la SGAM-AI (Dublin - 2003) en tant qu’assistant à la gestion de hedge fund puis il est devenu Vendeur actions et dérivés actions européennes chez Cantor Fitzgerald à Paris (2004). Fin 2007, il prend les fonctions de Vendeurs actions paneuropéennes chez ING Wholesale Baking avant de rejoindre Louis Capital Markets en 2010.

Agé de 41 ans, Antoine HALM est diplômé d’un Certificate in Mutual Fund Services (Institute of Bankers in Ireland – 2004), de l’ESC Amiens (Finance des marchés – 2002) et d’une licence en Sciences Economiques (Université de Strasbourg – 1998).