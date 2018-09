Société de financement dirigée par Guido Barilla en tant qu’administrateur unique, et par ailleurs PDG du célèbre fabricant de pâtes Barilla, leader sur son marché, SARGAS est un pool d’entrepreneurs formé de plusieurs grands noms de l’industrie italienne, parmi lesquels Antonio Belloni, directeur général délégué de LVMH.

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de développement d’Antares Vision qui vise à renforcer sa présence sur les marchés internationaux et à développer son activité au-delà du secteur pharmaceutique vers de nouvelles industries telles que l’alimentation, les boissons, les dispositifs médicaux, la mode et les cosmétiques.

En commentant la transaction, Emidio Zorzella, PDG d’Antares Vision, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord. Nous croyons vraiment que, avec Sargas, nous pouvons améliorer de manière significative notre croissance et notre développement vers de nouveaux marchés. Notre entreprise poursuit avec succès les objectifs fixés pour l’avenir et continue d’améliorer les avantages concurrentiels d’Antares Vision, une marque qui a fait de notre groupe un leader mondial ».

Guido Barilla a ajouté : « Après avoir rencontré la direction d’Antares Vision dont je partage pleinement les valeurs et les projets de développement, j’ai réuni un pool d’entrepreneurs et de professionnels italiens et étrangers pour soutenir la multinationale italienne dans ses projets de croissance ».

Sur Antares Vision

Antares Vision est le premier fournisseur mondial de systèmes de contrôle de la vision, de solutions Track & Trace et de gestion intelligente des données pour certains des clients les plus exigeants du monde, tant dans l’industrie pharmaceutique que dans d’autres secteurs. Tout en maintenant l’ensemble de sa production en Italie, Antares Vision est actuellement présente dans plus de 60 pays avec plus de 400 collaborateurs et s’appuie sur 6 filiales à l’étranger (États-Unis, Allemagne, France, Brésil, Corée du Sud, Inde) et un centre de recherche en Irlande (Galway).

Avec 20 ans d’expérience dans les technologies de contrôle par vision, Antares Vision est le fournisseur de 9 des 20 principales sociétés pharmaceutiques mondiales, avec plus de 25 000 systèmes d’inspection qui garantissent chaque jour la sécurité et la qualité des produits. Plus de 2 000 lignes de sérialisation ont été installées dans le monde entier, garantissant que plus de 5 milliards de produits sont tracés et suivis tout au long de la chaîne de distribution.