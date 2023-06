La nouvelle société de biotech est la première start-up issue de l’alliance entre AdBio Partners et Inserm Transfert

Anoat Therapeutics s’appuie sur les travaux académiques des Pr Harriet Corvol, PhD, Dr Olivier Tabary, PhD, Dr Christie Mitri, PhD et Dr Florence Sonneville, PhD, de l’Inserm

Anoat Therapeutics, société de biotechnologie au stade préclinique spécialisée dans la mucoviscidose, annonce aujourd’hui avoir levé 2 millions d’euros en amorçage auprès du fonds AdBio Partners, une société de capital-risque spécialisée dans les investissements d’amorçage en biotechnologie. Cet investissement de la part du fonds AFB FII est un résultat du partenariat entre Adbio Partners et Inserm Transfert. Annoncé en mai 2022, il vise à faire émerger, à financer et à accompagner les startups européennes les plus innovantes dans le domaine des sciences de la vie. Anoat utilisera les fonds pour mener à bien des évaluations pharmacologiques in vivo et in vitro et sélectionner un candidat médicament clinique.

L’objectif d’Anoat Therapeutics est d’offrir une option thérapeutique transformative et agnostique des mutations causales aux patients atteints de mucoviscidose pour lesquels les thérapies existantes ne sont pas efficaces - c’est-à-dire aux patients qui ne sont pas éligibles ou qui ne répondent pas aux thérapies modulatrices de CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator) actuellement sur le marché.

« Nous sommes ravis d’avoir co-fondé cette première société avec Inserm Transfert, réunissant la science de qualité développée par les chercheurs de l’Inserm, et des experts en développement biotechnologique de premier plan en qui nous avons pleine confiance. La mission d’AdBio Partners est de soutenir les fondateurs scientifiques dans le développement de nouvelles approches thérapeutiques », déclare Alain Huriez, MD, co-fondateur et président d’AdBio Partners.

« Nous nous réjouissons de cette première création d’entreprise tout juste un an après la mise en place de notre alliance avec AdBio. C’est le reflet de la complémentarité de nos expertises et d’un travail de proximité en vue de faciliter l’émergence et le financement précoce d’entreprises innovantes en sciences de la vie, tout en renforçant les capacités d’entrepreneuriat des scientifiques issus de la recherche académique, dont l’Inserm », ajoute Pascale Augé, présidente du directoire d’Inserm Transfert.

« Sur la base de données de preuve de concept très prometteuses et en s’appuyant sur un réseau de médecins et d’associations de patients, l’équipe d’Anoat va s’efforcer de répondre au besoin médical des patients atteints de mucoviscidose qui sont sans réel traitement à ce jour », déclare Vincent Bischoff, directeur général d’Anoat Therapeutics. « Notre objectif est d’offrir une option thérapeutique qui contribuera à alléger le fardeau de cette maladie pour des patients dont l’espérance de vie reste aujourd’hui très limitée. Je suis particulièrement fier d’assumer le rôle de directeur général de cette société, qui rassemble une équipe de scientifiques de grande qualité, de professionnels chevronnés de la biotechnologie et d’experts en développement de médicaments. »

La mucoviscidose est une maladie génétique récessive qui touche les poumons, le pancréas et d’autres organes. Environ 105 000 personnes ont reçu un diagnostic de cette maladie dans 94 pays.