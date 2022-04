BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM), l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde avec plus de 2 400 milliards USD d’encours sous gestion, annonce la nomination d’Anne-Laure Frischlander-Jacobson au poste de Responsable de la distribution institutionnelle en Europe.

Sous la responsabilité de Matt Shafer, Responsable IM EMEA, Anne-Laure Frischlander-Jacobson assumera ce rôle parallèlement à ses fonctions actuelles de Responsable pays pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

Elle dirigera l’équipe BNY Mellon IM chargée des ventes institutionnelles en Europe et pilotera à ce titre la stratégie de distribution et les projets de croissance. Elle pourra compter sur les ressources des huit sociétés d’investissement de BNY Mellon IM, de l’Investor Solutions Group et de l’ensemble de la banque.

Anne-Laure participera également activement aux comités régionaux et aux conseils locaux.

Matt Shafer, Responsable IM EMEA chez BNY Mellon Investment Management : « Anne-Laure possède une solide expérience en tant que responsable des ventes institutionnelles, ce qui promet de bons résultats sur le reste du continent. Elle apporte un regard neuf sur notre stratégie de distribution et nos projets de croissance futurs pour la clientèle institutionnelle en Europe. Je me réjouis de travailler avec Anne-Laure pour faire avancer notre stratégie institutionnelle et répondre aux besoins de notre clientèle institutionnelle à travers l’Europe. »