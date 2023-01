Le FCDE annonce la nomination de Anne-Laure Dupont en tant qu’Associée, membre du comité d’investissement.

Anne-Laure Dupont a rejoint l’équipe du FCDE en août 2014. Elle a été promue Directrice d’Investissement en mai 2019 et Directrice Associée en septembre 2020. Anne-Laure a notamment participé aux investissements Récréa, Gestal, UTAC, Babcock Wanson et De Fursac.

Anne-Laure bénéficie de plus de 10 ans d’expérience de l’investissement orienté vers le développement et la conduite du changement des entreprises. Elle a été un investisseur actif et a soutenu de nombreuses équipes de management dans la mise en œuvre de plans de transformation et de croissance ambitieux.

Précédemment, Anne-Laure a travaillé pendant 3 ans au sein de Butler Industries et a également bénéficié d’une expérience en M&A au sein de l’équipe de Crédit Agricole CIB.

Anne-Laure est diplômée de l’université Paris-Dauphine et de l’ESSEC. Elle est membre de l’association Women In Restructuring et du Club 100% Elle (France Invest).

A la suite de cette nomination, Benoît Sellam, Président du FCDE, déclare : « Nous sommes très heureux d’associer Anne-Laure Dupont, lui marquant ainsi notre confiance et la reconnaissance de sa contribution au succès du FCDE. Avec la promotion d’Anne-Laure, le Comité d’Investissement du FCDE compte désormais cinq associés. »