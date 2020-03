PERIAL annonce la nouvelle Responsable RSE et Innovation, Anne-Claire Barberi. Ingénieure diplômée de l’ESTP (Paris) et titulaire d’un Master of Science à l’UCLA (Los Angeles), membre de la RICS, Anne-Claire Barberi a commencé sa carrière en 2010 en tant que consultante dans le secteur de l’ingénierie informatique, en travaillant notamment au sein du Ministère des affaires étrangères.

Elle rejoint en 2013 le secteur de l’immobilier en intégrant le cabinet de conseil ARP-Astrance au sein duquel elle évolue en occupant dernièrement les fonctions de Responsable de l’activité RSE puis de Responsable Innovation & International, pilotant un écosystème grandissant d’une centaine de startups en France et au Royaume-Uni.

Depuis 2018, elle est intervenue en tant qu’enseignante à l’ESTP auprès des élèves ingénieurs de la formation initiale sur les sujets de développement durable et d’innovation.

« Les secteurs de l’immobilier et de la finance sont actuellement au cœur d’enjeux majeurs – notamment le climat, la démographie, la santé et le digital – ce que nous considérons chez PERIAL comme autant d’opportunités d’orienter nos actions vers une stratégie à impacts positifs. Le levier de l’innovation est clé dans la réussite de cette stratégie, qui doit permettre d’apporter de la valeur à l’ensemble de nos clients et de nos partenaires mais également à l’échelle des territoires et tout en optimisant notre empreinte climatique, sur l’ensemble de nos métiers », explique Anne-Claire Barberi, Responsable RSE et Innovation PERIAL.