Permettre aux commerces locaux de se réinventer

Née de l’association de 4 entrepreneurs spécialistes du retail et des places de marché, Pierre-Louis Lacoste, ancien country manager pour Etsy ayant passé 10 ans dans le retail, Nicolas d’Audiffret et Nicolas Cohen, fondateurs de la place de marché de fait main A Little Market, ainsi que Mathieu Alengrin, précédemment Head of Engineering de la place de marché Vestiaire Collective, Ankorstore est une place de marché BtoB qui facilite les échanges entre les marques et les points de vente physiques.

Elle permet à des marques tendances de développer leurs ventes auprès de commerces locaux, et aux commerçants de vendre des produits qu’on ne trouve généralement ni chez les géants du e-commerce, ni en grande distribution.

Convaincus que l’avenir du commerce est local​, les 4 entrepreneurs entendent fournir à ces points de ventes locaux des outils technologiques à la hauteur de leurs besoins. Car si le e-commerce répond très bien aux besoins pour se fournir en produits de commodités, les consommateurs sont également à la recherche de produits authentiques et de services personnalisés.

“Les commerces locaux sont les mieux à même de répondre à ces besoins, car des milliers de nouvelles marques différenciantes émergent propulsées notamment par les réseaux sociaux. Malheureusement ces deux mondes ont du mal à se rencontrer aujourd’hui à cause d’outils technologiques insuffisants. Notre mission est donc de pallier à cette problématique en répondant non seulement aux besoins des commerces locaux mais aussi à ceux des marques, tout en permettant aux consommateurs aient encore la possibilité de descendre en bas de chez eux pour découvrir des produits uniques !​” explique Nicolas d’Audiffret, co-fondateur d’Ankorstore

Ankorstore propose ainsi des avantages inédits côté commerçants et côté marques. Pour les commerçants​, la possibilité de découvrir et selectionner des milliers de marques en quelques clics benéficier d’un paiement à 60 jours et de pouvoir tester les ventes sur un minimum de produits à acheter très bas, et de profiter des évolutions constantes des outils proposés par la plateforme

Quant aux marques et créateurs​, Ankorstore leur permet de de vendre leurs produits à des boutiques partout en Europe en quelques clics, en profitant d’un contact et de retours directs avec les commerçants, et avec un paiement à la livraison résolvant leurs problèmes de trésorerie.

Accélérer rapidement à l’international

Présente aujourd’hui en France, la plateforme qui accepte déjà des marques de toute l’Europe compte très rapidement s’étendre à l’international dans les prochaines semaines (Allemagne, Espagne), ​en ciblant un marché de 2 200 milliards d’euros en Europe​ (source Insee).

“​Aujourd’hui c’est très compliqué pour une marque de distribuer ses produits hors ligne partout en Europe, mais c’est également très difficile pour les boutiques physiques de dénicher rapidement une sélection de marques différenciantes pour rivaliser avec le e-commerce. Nous avons voulu rendre l’expérience plus simple, vertueuse et accessible à tous, en permettant aux marques comme aux boutiques de gagner en flexibilité et en efficacité​.” explique Pierre-Louis Lacoste, co-fondateur d’Ankorstore

La startup a déjà séduit près de 1000 retailers et plus de 300 marques font confiance à Ankorstore, et emploie aujourd’hui plus de 10 personnes dans ses bureaux parisiens. Elle ​compte tripler ses effectifs dans les prochains mois avec l’embauche de développeurs, de business developer et de support clients.

Pierre-Louis Lacoste, co-fondateur d’Ankorstore : ​“Cette levée de fonds va nous donner les moyens de notre ambition : devenir le leader Européen,en nous permettant de recruter les talents nécessaires à notre développement, et en prenant le marché de vitesse en ouvrant rapidement à l’international.”

David Sainteff - Partner, Global Founders Capital : ​“Aujourd’hui, les retailers font face à la concurrence accrue des géants du e-commerce tel qu’Amazon et ne disposent pas des outils digitaux pour y répondre efficacement. Nous avons été instantanément séduits par la mission d’Ankorstore : offrir des solutions innovantes pour permettre aux commerçants de découvrir et de commander les produits les plus adaptés à leur clientèle.”

Rodolphe Menegaux - Partner, Alven : “​Alven est ravi de participer à cette aventure entrepreneuriale, menée par deux entrepreneurs que j’avais accompagnés dans leur précédente startup A Little Market, rachetée par Etsy. Nous sommes heureux de soutenir ce projet pour aider Ankorstore à conquérir le marché européen qui s’ouvre à eux.”​.

Antoine Loison, directeur d’Aglaé Ventures : “​Nous nous réjouissons d’accompagner cette équipe d’entrepreneurs chevronnés dans ce défi de taille qui est de réinventer le commerce offline. Notre ambition est de les soutenir pour qu’ils s’imposent rapidement comme les leaders sur le marché français et européen”​.