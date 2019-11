Objectif : Réaligner les intérêts des entrepreneurs et des investisseurs pour rendre le financement de l’amorçage plus sain et plus efficace.

Créée en 2016, et après avoir accompagné le financement de plus de 180 startups en seed et en série A, Angelsquare structure aujourd’hui son activité autour de 3 services distincts à destination de sa communauté d’investisseurs (Business Angels, Family Offices, fonds d’amorçage, ...). Ces 3 services sont autant de manières d’investir efficacement en amorçage : les investissements en direct dans des startups présélectionnées ; les investissements aux côtés de leaders de Clubs expérimentés ; les investissements aux côtés d’Angelsquare Capital, sa structure d’investissement dédiée aux startups Fintech & Impact.

L’objectif d’Angelsquare reste le même qu’à ses débuts : s’appuyer sur les meilleurs investisseurs pour un financement de l’amorçage plus efficace et maximiser les chances de succès des entrepreneurs sur le long terme.

Les 3 services d’Angelsquare : 3 manières d’investir dans les startups ...

Angelsquare propose désormais en 3 services spécifiques, permettant aux investisseurs de réaliser différents investissements en Seed ou Séries A :

Les investissements en direct dans des startups rigoureusement sélectionnées par les équipes Angelsquare, sur la base de critères objectifs essentiels à la santé, la solidité et la durabilité de la relation entre l’investisseur et l’entrepreneur (équipe, marché, traction, réalisme des conditions de la levée de fonds...).

A date, Angelsquare a déjà accompagné plus de 180 startups dans la levée de 130 millions d’euros.

Les investissements via des Clubs animés par des leaders expérimentés sélectionnés par Angelsquare pour leurs expertises (expérience entrepreneuriale, expertise sectorielle, track record d’investissement, accompagnement et suivi de leurs participations, tickets d’investissement significatifs). Les Clubs permettent de co-investir aux côtés d’un leader et d’autres Business Angels, via des véhicules d’investissement.

Les Clubs Angelsquare sont actuellement au nombre de 7 et sont animés soit par des fonds, soit par des Business Angels : Club Kima Ventures (fonds de venture capital de X. Niel), Club Axeleo Capital (fonds d’accélération spécialisé dans le numérique BtoB), Club Héméra (accélérateur de la Nouvelle Aquitaine), Club Wepsrint (Accélérateur du Sud de la France), Club New Kids (animé Sébastien Léopold), Club Tomcat Capital (Patrice Thiry), Club Ava Capital (Alexandre Ichaï).

Les investissement via Angelsquare Capital, la structure d’investissement d’Angelsquare dédiée aux startups Fintech & Impact. Composée d’un board ultra-qualifié d’investisseurs, Angelsquare Capital sélectionne les projets les plus prometteurs à financer. Un véhicule d’investissement est ensuite créé pour chaque deal, réunissant les membres du board, Angelsquare Capital et les membres de la communauté Angelsquare désireux de co-investir.

Angelsquare Capital a ainsi réalisé son premier deal en 2019 avec la startup Sesamm, fintech qui détecte l’humeur des marchés grâce au Big Data et à l’intelligence artificielle.

...pour installer un modèle sain et efficace qui aligne les intérêts des entrepreneurs et des investisseurs.

Avec une communauté de plus de 600 investisseurs, et ayant ainsi permis à plus de 180 startups de lever 130 millions d’euros, Angelsquare ambitionne de dépasser, début 2020, le cap des 200 startups financées via l’une de ses 3 méthodes d’investissement. Des modes d’investissement qui reposent par ailleurs toutes sur un modèle économique unique, fruit d’une volonté ferme d’Angelsquare de se démarquer du modèle traditionnel des VCs qui peinent à aligner les intérêts de chacune des parties : les intérêts des entrepreneurs, ceux de leurs souscripteurs et les leurs. Avec le modèle Angelsquare, les investisseurs ont la liberté de choisir leurs deals et ne font l’objet d’aucun frais de gestion ou d’investissement (hors carried interest si plus-value réalisée dans le cadre des deals Clubs et Angelsquare Capital).

Un modèle adapté aux startups et aux différents profils investisseurs :

Pour les startups : la centralisation comme la sélection rigoureuse des investisseurs qui constituent la communauté Angelsquare leur permet non seulement de faciliter leur recherche d’investisseurs, mais également de s’assurer le soutien de Business Angels parfaitement expérimentés et adaptés à l’amorçage.

Pour les investisseurs expérimentés : Une fois membres de la communauté, ils accèdent à une sélection pointue de startups réalisée par les analystes Angelsquare et dans lesquelles ils peuvent investir directement, sans frais, et s’impliquer s’ils le souhaitent dans la stratégie et le développement de la startup.

Les investisseurs moins aguerris ont quant à eux la possibilité d’investir aux côtés d’investisseurs plus expérimentés ou aux côté d’Angelsquare Capital, avec toujours la possibilité de choisir leurs deals.

« L’ambition d’Angelsquare est de structurer la manière dont les startups sont financées en amorçage. Pour cela, il est indispensable de s’appuyer sur les investisseurs les plus pertinents et efficaces pour l’amorçage : les Business Angels ! Pourquoi ? parce-qu’ils investissent plus que de l’argent ! Ils investissent également du temps aux côtés des startups et jouent un rôle d’accompagnement non négligeable pour assurer, sur le long terme, le succès du projet entrepreneurial. C’est notre conviction chez Angelsquare ! Et nous travaillons aujourd’hui non seulement à réunir et impliquer ces BA d’excellence, mais également à permettre à de nouveaux investisseurs, peut-être moins expérimentés, d’investir à leurs côtés. Notre ambition : révolutionner le financement en amorçage en donnant naissance à une nouvelle génération d’investisseurs hautement qualifiés et investis dans leurs deals ! », explique Charles Degand, co-fondateur d’Angelsquare.