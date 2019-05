Angelsquare, communauté d’investisseurs experts de l’amorçage lancée en 2016, annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau Club d’investissement avec l’accélérateur de startups WeSprint. Fort d’une communauté de 600 investisseurs en France, Angelsquare - qui a déjà accompagné plus de 160 startups dans leurs recherches de financement - entend ainsi accélérer son activité en régions et plus particulièrement sur les villes de Toulouse, Montpellier et Marseille. L’objectif de cette nouvelle alliance : réaliser 3 à 4 nouveaux deals / an en Seed et Série A, en soutien aux meilleurs projets entrepreneuriaux de la région !

Club WeSprint : un nouveau Club Angelsquare pour investir aux côtés des experts de l’investissement ...

Les Clubs Angelsquare permettent de co-investir dans des projets entrepreneuriaux aux côtés d’investisseurs expérimentés (Business Angels, accélérateurs, fonds de VC...) sélectionnés par Angelsquare selon des critères stricts :

une expertise sectorielle reconnue,

un historique d’investissement solide,

un accompagnement et une implication importante dans les startups de leur portefeuille,

et des tickets d’investissement significatifs.

Chaque Club est composé d’un investisseur « leader » proposant à ses membres de co-investir à ses côtés, aux mêmes conditions, dans les startups dans lesquelles il aura préalablement choisi d’investir.

Cet investisseur « leader » accompagne ensuite les entrepreneurs jusqu’à un événement de liquidité significatif (IPO, cession...) pouvant permettre à chacun des co-investisseurs de céder leurs participations.

« Le principe fondateur des Clubs Angelsquare est d’aligner les intérêts des membres avec ceux des entrepreneurs, afin de maximiser les chances de succès des entreprises soutenues. Un investisseur « leader » s’engage ainsi à proposer régulièrement des opportunités d’investissement aux membres de son Club en évitant toute forme de conflits d’intérêts, de manière à favoriser une gouvernance saine et durable de la société et une cohésion avec tous les associés. » explique Charles Degand, président co-fondateur d’Angelsquare.

Après avoir lancé le Club Kima Ventures début 2017 (18 deals financés depuis), Axeleo Capital et New Kids en 2018, puis le Club Héméra à Bordeaux en 2019, Angelsquare souhaite aujourd’hui soutenir l’entrepreneuriat provençal et occitan avec WeSprint.

... dans les meilleures startups à Toulouse, Marseille et Montpellier !

WeSprint est un accélérateur de startups créé en 2016 par 2 entrepreneurs et qui a été depuis rejoint par 25 entrepreneurs experts associés. La structure a reçu un investissement de plusieurs millions d’euros de la part de ses principaux sponsors - BPI France, le fonds French Tech Accélération et Société Générale.

Présents à Paris, Montpellier, Marseille et Toulouse, WeSprint reçoit près de 500 dossiers par an et en sélectionne entre 5 et 10% sur la base du projet entrepreneurial, de la qualité des entrepreneurs et du potentiel marché pour les aider à se développer rapidement. Pour cela, la structure propose également un programme d’accompagnement opérationnel de 4 à 18 mois aux startups sélectionnées. En plus du mentoring traditionnel, une équipe d’experts spécialisés dans divers domaines tels que la finance, le marketing et le développement commercial est mise à disposition pour co-construire avec les startups une feuille de route reprenant les objectifs et le plan d’action pour les atteindre.

Une approche en phase avec la vision d’Angelsquare qui a ainsi décidé de lancer un Club d’investissement avec l’accélérateur.

De cette manière, WeSprint a accéléré et financé une trentaine de sociétés. L’accélérateur compte déjà quelques succès tels que Vaonis, une société hardware qui a levé 1,7 million d’euros en Seed, ou Getfluence, qui enregistre plusieurs centaines de milliers d’euros de revenus par mois. Créer ce club avec Angelsquare lui permettra de faciliter la recherche de co-investisseurs de qualité pour soutenir les startups de l’accélérateur.

Pour Angelsquare, dont le portefeuille d’investissement est aujourd’hui composé à 70% de startups basées en Ile-de-France, ce nouveau Club s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de déploiement territorial et d’implantation au plus près des écosystèmes économiques régionaux.

« Angelsquare partage une vision commune de l’investissement avec WeSprint. Tout comme eux, nous souhaitons ramener les capitaux en région pour soutenir des projets entrepreneuriaux prometteurs. Pour cela, nous sommes en accord sur la nécessité de mettre en commun les compétences pour mutualiser les moyens et créer un acteur de premier plan. Nous sommes ainsi ravis de pouvoir conclure cette alliance, levier d’accompagnement des meilleures startups du Sud de la France. », explique Charles Degand, co-fondateur d’AngelSquare.

« Nous avons décidé de lancer un Club avec Angelsquare car nous partageons avec cette structure un ADN très proche. WeSprint ayant été cofondé par des entrepreneurs qui se sont réunis au sein d’une forme de Club Deal afin d’investir dans les plus belles PME du Sud de la France, le lancement du club avec Angelsquare est dans le prolongement naturel de ce qui est fait depuis plus de 3 ans. Notre objectif est également d’augmenter la capacité de financement de nos startups rapidement, avec une communauté de Business Angels de premier plan, qui vont pouvoir aussi apporter de l’intelligence, de la compétence autour de nos deals. Nous sommes vraiment très heureux de lancer le Club WeSprint sur Angelsquare aujourd’hui », ajoute Arnaud Laurent, co-fondateur associé de WeSprint.