La structure d’investissement d’Angelsquare a réalisé son 2ème deal « AS. Fintech » en participant au 1er tour de table de 1 M€ de Rubypayeur

Angelsquare Capital, structure d’investissement d’Angelsquare dédiée aux startups Fintech & Impact, annonce son 2ème investissement dans une startup Fintech. Avec d’autres investisseurs, AS. Fintech (branche sectorielle d’Angelsquare Capital) a permis à Rubypayeur, 1ère solution de recouvrement digital native, de boucler son 1er tour de table de 1 million d’euros, notamment destiné à appuyer son déploiement en France et devenir le label de référence des pratiques de paiement dans l’Hexagone. De son côté, via ce nouvel investissement, Angelsquare Capital affirme ainsi ses ambitions de soutenir les meilleures startups en amorçage sur ce secteur de la Fintech, au cœur des expertises historiques de l’entreprise.

1M € pour faire de Rubypayeur le Label français de référence des pratiques de paiement...

Fondé en janvier 2019, Rubypayeur est le 1er service de recouvrement de créances BtoB. La startup permet en effet à toute entreprise victime d’un mauvais payeur de signaler le retard de paiement via une indexation sur Google, si le débiteur ne régularise pas sa situation à l’issue d’une procédure de recouvrement amiable. Une approche qui permet ainsi d’éviter, dans 75% des cas, d’entrer dans une procédure de recouvrement judiciaire. Rubypayeur fait reposer son modèle économique sur une facturation au succès, de l’ordre de 5% du montant recouvré, soit 3 à 4 fois moins cher que les acteurs traditionnels du marché. La startup entend ainsi adresser une nouvelle cible d’entreprise jusque-là écartée des possibilités de recouvrement, à savoir les freelances, les TPE et les PME.

Un an après son lancement, Rubypayeur a d’ores-et-déjà accompagné près de 1000 entreprises dans le recouvrement de leurs créances. Ce 1er tour de table de 1M€ entend lui permettre d’accélérer son développement, et de s’imposer comme le label de référence des pratiques de paiement en France.

...et imposer Angelsquare comme référence du financement Fintech, en amorçage

Pour Angelsquare, cette nouvelle opération « Fintech » fait suite au 1er deal sectoriel réalisé par sa structure d’investissement, Angelsquare Capital, à l’automne 2018 avec Sesamm. Une opération qui signe une nouvelle fois l’ambition d’Angelsquare Capital de se positionner comme la référence française des startups, permettant aux plus prometteuses de bénéficier, dès le les 1ers tours de financement, d’un actionnariat de référence, expert et engagé, en mesure de maximiser leurs chances de succès.

« Les impayés font partie de ces problématiques qui affectent chaque entreprise, mais face à laquelle toutes sont loin d’être égales. En créant Rubypayeur, Alexandre rebat les cartes en développant un système de recouvrement de créances simple et économique, et met fin à la culture d’impunité qui jusqu’alors mettait en péril l’équilibre économique de milliers d’entreprises. Avec des membres de notre board Fintech et des co-investisseurs à forte valeur ajoutée, convaincus par l’exécution et la vision d’Alexandre, nous avons choisi de soutenir Rubypayeur pour bousculer un marché qui tirera bénéfice. », explique Hugo de Gérauvilliers, Directeur d’investissement chez Angelsquare Capital.