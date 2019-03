AngelSquare, communauté d’investisseurs experts de l’amorçage lancée en 2016, annonce aujourd’hui le lancement d’un Club d’investissement avec l’accélérateur de startup bordelais Héméra. Fort d’une communauté de 600 investisseurs en France, AngelSquare - qui a déjà accompagné plus de 150 startups dans leurs recherches de financement - entend ainsi accélérer son activité en Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement sur le bassin bordelais où l’écosystème entrepreneurial est devenu, ces dernières années, très dynamique. L’objectif de cette nouvelle alliance : réaliser 4 deals / an en Seed, en soutien au meilleurs projets entrepreneuriaux de la région !

Club Héméra : un nouveau Club AngelSquare pour investir aux côtés des experts de l’investissement ...

Les Clubs AngelSquare permettent de co-investir dans des projets entrepreneuriaux aux côtés d’investisseurs expérimentés (Business Angels, accélérateurs, fonds de VC...) sélectionnés par AngelSquare selon des critères stricts :

une expertise sectorielle reconnue,

un historique d’investissement solide,

un accompagnement et une implication importante dans les startups de leur portefeuille,

et des tickets d’investissement significatifs.

Chaque Club est composé d’un investisseur « leader » proposant à ses membres de co-investir à ses côtés, aux mêmes conditions, dans les startups dans lesquelles il aura préalablement choisi d’investir.

Cet investisseur « leader » accompagne ensuite les entrepreneurs jusqu’à un événement de liquidité significatif (IPO, cession...) pouvant permettre à chacun des co-investisseurs de céder leurs participations.

« Le principe fondateur des Clubs AngelSquare est d’aligner les intérêts des membres avec ceux des entrepreneurs, afin de maximiser les chances de succès des entreprises soutenues. Un investisseur « leader » s’engage ainsi à proposer régulièrement des opportunités d’investissement à ses membres en évitant toute forme de conflits d’intérêts au sein du Club, de manière à favoriser une gouvernance saine et durable de la société et une cohésion avec tous les associés. » explique Charles Degand, co-fondateur d’AngelSquare

Après avoir lancé un premier Club d’investissement avec Kima Ventures début 2017 (18 deals financés depuis) puis deux autres 2018 : le Club Axeleo Capital (Accélérateur Lyonnais) et le Club New Kids, AngelSquare lance ainsi aujourd’hui un nouveau Club, cette fois-ci avec l’accélérateur de startups bordelais Héméra.

... dans les meilleures startups de la région bordelaise !

Héméra est un accélérateur de startups créé en 2017 par 4 entrepreneurs bordelais. Investissant en amorçage dans les startups à très fort potentiel de la région Nouvelle-Aquitaine qu’il accompagne, Héméra œuvre pour les entrepreneurs en leur apportant les ressources nécessaires (via un accompagnement actif, un soutien régulier en stratégie, un réseau et l’expertise sectorielle d’une vingtaine de mentors...) au-delà de l’apport financier, pour contribuer à leur réussite. Une approche correspondant en tout point à celle d’AngelSquare qui a ainsi décidé de lancer un Club d’investissement avec l’accélérateur.

Pour Héméra, qui est déjà présent au capital d’une quinzaine de startups via son programme d’accompagnement (telles que Archidvisor, KAZoART, LegalVision, Obvy ou encore Lucine), ce Club va faciliter la recherche de co-investisseurs de qualité lors de prochains tours de table.

Pour AngelSquare, dont le portefeuille d’investissement est aujourd’hui composé à 70% par des startups basées en Ile-de-France, ce nouveau Club s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de déploiement territorial et d’implantation au plus près des écosystèmes économiques régionaux. Après Bordeaux, via ce nouveau Club Héméra, AngelSquare devrait ainsi lancer prochainement d’autres Club en région, à commencer par Toulouse et Montpellier.

Objectif : réaliser 4 deals/an en Seed.

« Héméra est en train de chambouler l’écosystème startups bordelais. En plus d’être en passe de devenir la place centrale de l’entrepreneuriat numérique à Bordeaux, Héméra est en effet fondée et dirigée par des entrepreneurs talentueux, qui sont également des investisseurs avisés. Cette alliance entre AngelSquare et Héméra nous est donc apparue comme le meilleur moyen de financer efficacement, dès l’amorçage, les meilleures startups de la région Nouvelle-Aquitaine. », explique Charles Degand, co-fondateur d’AngelSquare.

« Les valeurs des équipes d’AngelSquare et d’Héméra sont très proches. La sélectivité dont nous faisons tous preuve est la garantie d’investissements réussis pour les investisseurs qui nous suivent déjà dans la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que pour ceux qui, via AngelSquare, seraient intéressés par découvrir le potentiel des startups et les forces de notre région ; nous les accueillerons avec grand plaisir. », ajoute Grégory Lefort, co-fondateur d’Héméra.