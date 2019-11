Créé en Belgique en 1919 et implanté en France depuis 1975, le Groupe Auxiga accompagne banques et entreprises dans la mise en place de gages sur stocks, afin de permettre aux emprunteurs d’élargir leurs sources de financements en mobilisant de nouveaux types d’actifs. Acteur incontournable du marché français depuis de nombreuses années à travers ses entités Auxiga et Sofigarant, le Groupe Auxiga a renforcé sa position de référence en France et en Belgique avec l’acquisition de la société Eurogage en janvier 2019. Le groupe a récemment initié son expansion internationale par la création d’une nouvelle filiale aux Pays-Bas où il exporte son savoir-faire en matière de contrôle et inspection d’actifs (« floor check ») pour le compte de captives financières de constructeurs automobiles et de machines agricoles notamment.

Le fonds IK Small Cap I a réalisé l’acquisition du Groupe Auxiga en 2015. Après une phase de consolidation du marché français et un début d’internationalisation menés par IK Investment Partners, cette nouvelle opération marque l’entrée d’Andera Partners qui, avec cet investissement, poursuit plusieurs objectifs :

Accroître la pénétration du gage sur stocks comme solution de financement ;

Elargir la palette d’expertises du groupe par l’adjonction de nouveaux services à destination des établissements de financement ;

Accompagner la société dans son expansion internationale en vue d’en faire un acteur multi-géographies capable d’intervenir notamment sur des projets d’inspection d’actifs d’envergure européenne ;

Accélérer ce mouvement par croissance externe, avec plusieurs cibles d’acquisition déjà identifiées.

Emmenée par Arben Bora, son dirigeant, l’équipe de management profite de cette nouvelle opération pour se renforcer au capital de la société.

Le financement de l’opération est complété par un emprunt unitranche apporté par Barings.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2019.

Auxiga est le 7e investissement du fonds Winch Capital 4, fonds dédié à l’investissement dans des sociétés mid-caps de croissance.

Pierre Gallix et Arnaud Bosc, Directeurs Associés d’IK Investment Partners, complètent : « Nous sommes fiers du chemin parcouru avec l’équipe dirigeante. Grâce à l’acquisition d’Eurogage, le groupe Auxiga est aujourd’hui le leader incontournable en France et dispose des moyens nécessaires pour la prochaine phase de croissance. Nous souhaitons à Andera et à l’équipe dirigeante beaucoup de succès dans la concrétisation de ces nouvelles ambitions. »

Arben Bora, Président du groupe Auxiga, déclare : « Avec le soutien d’IK, nous avons renforcé notre position de marché. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous franchissons cette nouvelle étape et accueillons les équipes d’Andera Partners à nos côtés. Le groupe entre maintenant dans une nouvelle phase de développement qui doit le conduire vers de nouvelles frontières, aussi bien par l’expansion géographique que par l’élargissement de son expertise à de nouvelles compétences. »

François-Xavier Mauron et Laurent Tourtois, Directeurs Associés d’Andera Partners, commentent : « Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner Arben Bora et son équipe dans cette nouvelle phase de croissance ambitieuse. Le groupe Auxiga incarne parfaitement tout ce que nous recherchons au sein des sociétés que nous accompagnons : une équipe compétente et ambitieuse qui porte un projet de changement d’échelle international, un groupe dont l’expertise rare est reconnue et valorisée par ses clients, et un marché sous-jacent résilient dont les perspectives de croissance sont considérables. »