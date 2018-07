Le Collège des Associés désigne le nouveau binôme de gérants d’Andera Partners, nommé pour deux ans.

Ce nouveau collège d’associés est composé de 10 membres, nommés parmi les 15 directeurs associés des quatre franchises d’Andera Partners (ActoMezz, BioDiscovery, Cabestan Capital et Winch Capital), dont deux directeurs associés d’ActoMezz, trois de BioDiscovery, deux de Cabestan Capital et trois de Winch Capital. Le Collège des Associés est l’organe d’orientation et de décision de la société de gestion. Pierre-Yves Poirier (Winch Capital ; a rejoint la société de gestion en 1999) et Stéphane Bergez (ActoMezz ; a rejoint la société de gestion en 2016) sont désignés Géants d’Andera Partners, pour une durée de deux ans, et succèdent à Antoine Le Bourgeois et Gilles Nobécourt. La Gérance applique les décisions du Collège et anime la société de gestion au quotidien.

Ce renouveau de la gouvernance s’inscrit seulement 100 jours après la prise d’indépendance totale de la société de gestion, illustrée autour du nouveau nom Andera Partners. Ce collège aura pour mission, entre autres, de diriger Andera Partners vers son objectif de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ci cinq ans. « Deux étapes significatives de notre société de gestion ont été réalisées avec succès : la mise en place, il y a deux ans, d’un modèle de gouvernance qui séduit ainsi que le récent spin-off du groupe EdR. Le développement et la croissance seront donc les maîtres mots des missions de ce nouveau collège » indique Pierre-Yves Poirier. « Qu’il s’agisse de développement des équipes actuelles, de l’intégration d’équipes complémentaires ou de nouvelles offres, nous évaluons aujourd’hui les différentes opportunitées qui s’offrent à nous » précise Stéphane Bergez.

Effectifs au 1er juillet 2018, ces changements de gouvernance s’inscrivent au moment du départ en retraite de Pierre-Michel Passy, associé fondateur de la société de gestion et de son premier fonds, en 1996.