La levée du fonds Andera MidCap 5 témoigne de l’intérêt fort des investisseurs pour le segment du lower mid-market en Europe et plus particulièrement en France, caractérisé par sa profondeur de marché et par sa forte résilience, ainsi que pour la stratégie de changement d’échelle d’Andera MidCap. Cette stratégie éprouvée a généré de solides performances pour ses millésimes précédents, comme en témoignent les 18 cessions déjà réalisées sur Winch Capital 3 et Winch Capital 4 générant un multiple de 3,3x en moyenne (parmi lesquelles on retrouve des champions tels que Skill & You, Infra Group, HR Path, NetCo, Scalian ou encore Exclusive Group).

Avec les 4 investissements déjà réalisés en France et en Belgique ainsi qu’une cinquième opération en cours, Andera MidCap 5 sera déployé à environ 30 % dans les sociétés suivantes :

ERI , acteur spécialisé dans les services multi-techniques du bâtiment (avril 2022) ;

, acteur spécialisé dans les services multi-techniques du bâtiment (avril 2022) ; Groupe Résonance Imagerie , groupement de centres d’imagerie médicale réunissant plus de 40 médecins radiologues (juin 2022) ;

, groupement de centres d’imagerie médicale réunissant plus de 40 médecins radiologues (juin 2022) ; Senstronic , l’un des principaux acteurs mondiaux spécialisé dans la conception et fabrication de capteurs et de solutions de détection haute performance (septembre 2022) ;

, l’un des principaux acteurs mondiaux spécialisé dans la conception et fabrication de capteurs et de solutions de détection haute performance (septembre 2022) ; Pauwels Consulting, société de conseil spécialisée dans les sciences de la vie, l’édition de logiciels et l’ingénierie (juin 2023).

L’équipe Andera MidCap réalise des investissements minoritaires et majoritaires pour des montants individuels compris entre 30 et 100 M€, aux côtés de dirigeants-actionnaires fortement impliqués au capital de leurs entreprises dans le cadre de leur projet de changement d’échelle. L’ambition d’Andera Partners en tant qu’investisseur responsable est d’aider les entreprises à générer une croissance durable en les accompagnant sur leurs problématiques environnementales et sociales. A cet égard, le fonds Andera MidCap 5 est un fonds Article 8 au sens du Règlement SFDR, promouvant les caractéristiques environnementales et sociales dans le cadre de sa stratégie d’investissement.

L’équipe investit principalement en France et en Europe, notamment en Belgique (avec un bureau à Anvers ouvert en 2019) et en Italie : Andera Partners a annoncé en décembre dernier l’ouverture d’un bureau à Milan, afin d’ancrer sa présence sur ce marché dans lequel l’équipe intervient déjà depuis plus de 10 ans.

Cette levée est à ce jour la plus significative des 6 stratégies de la société de gestion et témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs pour les fonds d’Andera Partners.