SoniVie Ltd. (" SoniVie " ou la " Société "), une société de dispositifs médicaux développant une technologie propriétaire pour le traitement de l’hypertension, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un tour de financement de série C de 60 millions de dollars.

Le financement a été mené par Andera Partners, avec la participation de Supernova Invest, Omega Funds et de l’actionnaire actuel de SoniVie, TechWald.

Les fonds permettront de soutenir le développement clinique et réglementaire de la société vers l’approbation de sa technologie TIVUS™ pour le traitement de l’hypertension.

Ayant déjà des activités en Israël et aux Etats-Unis, SoniVie crée SoniVie International, une structure basée en France, qui sera responsable du développement clinique du produit.

Parallèlement au financement, la société a nommé deux experts renommés dans le domaine des technologies médicales à son conseil d’administration, Raymond W. Cohen et Zeev Zehavi, en tant qu’administrateurs indépendants.

SoniVie a développé une technologie de dénervation basée sur les ultrasons avec une application dans de multiples domaines thérapeutiques. La technologie TIVUS™ (Therapeutic Intra-Vascular Ultrasound System) utilise une énergie ultrasonore non focalisée à haute fréquence pour ablater les nerfs dans l’artère rénale afin de diminuer la pression artérielle. Cette procédure expérimentale peu invasive peut être utilisée pour traiter les patients souffrant d’hypertension artérielle, qui touche des millions de personnes dans le monde et augmente considérablement leur risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et d’insuffisance rénale.

Les fonds du financement de SoniVie sont prévus d’être utilisés pour atteindre des objectifs de développement cliniques et réglementaires de la technologie TIVUS™ pour la dénervation de l’artère rénale.

Suite à ce financement, le conseil d’administration de la société est présidé par Zvika Slovin et composé d’administrateurs nommés par Andera Partners (Raphaël Wisniewski), Omega Funds (Claudio Nessi), Supernova Invest (Rémi Spagnol) et TechWald Holding (Alessandro Piga), ainsi que du PDG de Sonivie Tomaso Zambelli et des administrateurs indépendants Raymond W. Cohen (Directeur Général d’Axonics) et Zeev Zehavi (ancien dirigeant chez JJDC).

"Nous sommes très heureux que ce tour de financement se soit conclu par un succès aussi retentissant", a déclaré Tomaso Zambelli, PDG de SoniVie Ltd. "Les nouveaux investisseurs et le conseil d’administration apportent à la société une expérience significative dans le domaine de la dénervation rénale pour l’hypertension".

Raphaël Wisniewski d’Andera Partners a commenté : "SoniVie TIVUS™ a le potentiel de fournir aux patients et aux médecins un dispositif sûr, efficace et facile à utiliser. Nous sommes ravis de soutenir cette équipe talentueuse avec nos partenaires du syndicat et nos nouveaux membres du conseil d’administration."