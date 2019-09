99 Group est un acteur de référence dans le conseil en transformation et organisation, à destination des acteurs de la Banque-Finance Assurance. Le groupe est constitué de trois entités complémentaires, offrant un large panel de prestations de conseil : 99 Advisory, leader indépendant du conseil stratégique et règlementaire au secteur financier, 11 Management, spécialiste de l’optimisation et du management de projets métier en Systèmes d’Information et Azzana Consulting acquis en mars 2019, dédié au cash management et moyens de paiement innovants.

Evoluant sur un marché en forte croissance, notamment compte tenu du durcissement de la règlementation (MIFID II, Bâle IV, FATCA, EMIR, règle Volcker, DSP2, RGPD, Sapin II, etc.), et de la multiplication des challenges rencontrés par ses grands clients (Banques, Assurances, Assets Managers, Mutualistes), le groupe a connu une croissance moyenne de 27% au cours de ces trois dernières années.

99 Group, implanté à Paris, Londres, Luxembourg, Bruxelles et Singapour, emploie aujourd’hui près de 300 collaborateurs et a enclenché le lancement de nouvelles offres afin d’étendre son expertise règlementaire à de nouvelles industries ou à de nouveaux métiers. Le groupe ambitionne une position de leader indépendant en Europe à horizon 4 à 5 ans.

Andera Partners a mené ce LBO majoritaire aux côtés du CEO Hugues Morel-Lab et de son équipe, avec le soutien de CAPZA qui a souscrit la dette mezzanine et a pris un ticket minoritaire. Un pool de financement, mené par LCL en tant qu’arrangeur, vient compléter le financement de la transaction et met à disposition du groupe une ligne complémentaire de financement de croissances externes. Le levier de l’opération est modéré de manière à laisser au groupe toutes ses marges de manœuvre pour poursuivre ses croissances externes.

Hugues Morel-Lab, Président de 99 Group : « L’équipe de direction est particulièrement satisfaite de l’entrée au capital d’Andera et CAPZA. Sur un marché encore très fragmenté, cette opération nous donne en effet l’opportunité de nous positionner en tant que consolidateur du marché en France et en Europe. Nous sommes très heureux d’accueillir nos nouveaux partenaires financiers, qui partagent avec l’ensemble des collaborateurs de 99 Group des valeurs d’excellence et de professionnalisme. »

David Robin, Associé chez Andera Partners : « En quelques années, 99 Group a su prendre une place incontournable sur son segment, avec une identification très forte sur le regulatory / compliance. Notre ambition est de permettre au groupe de renforcer son leadership et d’accélérer son développement, en saisissant les opportunités, notamment en matière de croissance externe. »

Bruno Bonnin, Directeur Associé chez CAPZA : « Porté par un management ambitieux, le projet de 99 Group nous a tout de suite séduit par sa pertinence et son potentiel, confirmés par un historique de croissance très soutenue. L’appui de deux investisseurs expérimentés va permettre au groupe de franchir une étape en termes de développement et de structuration. »