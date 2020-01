En 2011, Andera Partners investissait 5.0 M€ dans le groupe familial Chabé, le leader français du transport de personnes en voiture avec chauffeur, un acteur reconnu du segment haut de gamme de ce marché de niche. Chabé réalisait alors un chiffre d’affaires de 22 M€ et souhaitait accélérer significativement sa croissance, notamment par des acquisitions en France et à l’étranger.

Huit ans plus tard, Chabé a plus que doublé de taille, générant environ 50 M€ de chiffre d’affaires, s’est diversifié géographiquement, notamment en s’implantant en Suisse, à Monaco, au Maroc et dans l’arc alpin, a élargi son offre, par exemple dans l’externalisation de chauffeurs de direction en acquérant Service Affaires - devenue Chabé Affaires - et a diversifié sa clientèle, grâce à des contrats majeurs tant auprès d’entreprises que d’évènements, Chabé ayant par exemple assuré les prestations de transport du dernier G7 à Biarritz ou encore de la Ryder Cup.

Aujourd’hui, Chabé est devenue la référence de son marché, tant par sa taille que par l’étendue et la qualité de son offre, et poursuit sa transformation afin de devenir un acteur-clé de la mobilité sur-mesure.

En parallèle, la société familiale s’est profondément modernisée afin de répondre au défi d’agilité imposé par l’évolution de son marché qui a vu l’arrivée des nouveaux acteurs du VTC. La gouvernance et l’organisation de la société se sont adaptées, tout comme la structure de son bilan, qui a évolué vers davantage de flexibilité dans le financement de la flotte de véhicules, la gestion de ses ressources opérationnelles et le développement d’outils informatiques innovants.

Agnès Lo Jacomo, Présidente de Chabé : « L’enjeu pour moi était de faire changer d’échelle notre groupe familial pour le rendre capable de répondre aux défis technologiques que nous connaissons et pérenniser son développement dans son nouvel écosystème. Mes équipes et moi avons pu compter sur Andera Partners à chaque instant et je les remercie sincèrement pour la qualité de leur accompagnement. »

Alexandre Foulon et Mayeul Caron, Associés chez Andera Partners : « En tant qu’investisseur développeur, nous sommes très satisfaits du parcours de croissance exceptionnel de Chabé dans un marché qui a connu des changements structurels et conjoncturels majeurs au cours de la période de notre accompagnement. En tant qu’investisseurs qui revendiquons une culture d’association réellement différentiante, nous sommes très heureux d’avoir réussi la transmission d’un magnifique groupe centenaire à la 4e génération familiale. »

Il s’agit de la 15e cession de Cabestan Capital.