Marianne Harlé est promue Associée au sein de l’équipe Andera Croissance d’Andera Partners, qu’elle a rejoint en 2017 en tant que Directrice au sein de l’équipe Andera Expansion. Elle a auparavant exercé chez TCR Capital de 2007 à 2017 après avoir débuté sa carrière dans le département Transaction Services d’EY de 2005 à 2007. Marianne a participé à la création de l’équipe Andera Croissance, dédiée à l’investissement dans des PME rentables, implantées en France et réalisant moins de 35 M€ de chiffre d’affaires, ainsi qu’à la levée de son premier véhicule (80 M€). Elle a depuis réalisé plusieurs opérations d’investissement dont celles de Forex Finance, TXCube et Sirsa. Marianne est titulaire d’un master d’économie de l’Université Paris X et diplômée de Sciences Po Paris.

Jean-Baptiste Bessieres est promu Associé au sein de l’équipe Andera Acto qu’il a rejoint en 2009 avant d’intégrer les équipes d’Andera Partners en juillet 2016. Auparavant, Jean-Baptiste a exercé 4 ans en Transaction Services chez PwC à Paris après des premières expériences en Private Equity et en audit. Jean-Baptiste a participé aux levées des fonds d’Acto Mezzanine II (214 M€), Acto Mezzanine III (315 M€), Acto Mezz IV et plus récemment Acto Héritage (130 M€). Il siège au conseil de surveillance des sociétés La Financière Tiepolo, Synacktiv, Sogetrel, Opportunity, Travelsoft, Groupe Philogéris, Walor et Prenax. Il a également accompagné et siégé aux conseils de HVJ, NACC, Emeraude, Cesa, Domidep et RG Safety. Jean-Baptiste est diplômé de l’ESCP Europe ainsi que de la WHU Otto Beisheim School of Management de Vallendar en Allemagne.

Chacune des équipes d’Andera Partners est également renforcée par différentes promotions :

Andera Acto : Antoine Soucaze et Pierre-Luc Wilain de Leymarie sont nommés Directeurs de Participations ;

Andera Croissance : Thibault Mesnel est nommé Chargé d’Affaires Senior ;

Andera Expansion : Léopold Brichard et Pierre Cavalier, sont nommés Directeurs ; Nicolas Debonneuil est nommé Directeur de Participations ; Augustin Bayvet et Victor Cabaud sont nommés Chargés d’Affaires ;

Andera Life Sciences : Florian Gérard-Mercier et Natali Romero Barrios sont nommés Chargés d’Affaires ;

Andera MidCap : Aurélie Denieuil est nommée Directrice de Participations ; Quentin Tarasconi est nommé Chargé d’Affaires Senior ; Marie Coquille est nommée Chargée d’Affaires ;

Equipes transverses : Charlotte Phelippeau est nommée Responsable des Ressources Humaines ; Flavien Laboudigue et Sagane Tuffier sont nommés Contrôleurs Financier Seniors ; Ana Flavia Guizani est nommée Analyste Relations Investisseurs ; Lou Bessonneau est nommée Gestionnaire Support IT

Ces promotions seront effectives au 1er avril 2022. Andera Partners comptera désormais 86 collaborateurs dont 56 investisseurs, parmi lesquels 19 associés.