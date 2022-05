Fondé en 2015 par ses actuels dirigeants, Fouad Haddouchi et Jean-Cédric Pedinotti, Pégase propose des formations certifiantes à ses élèves dans les métiers en tension de la logistique, du transport de marchandises et personnes via deux marques FormaLogistics et Cab Formations.

Pour assurer réactivité et qualité à ses élèves, Pégase dispose de ses propres sites de formations, 4 en région parisienne et 1 en région lyonnaise. Le groupe complète la maîtrise de la chaine de valeur en internalisant les formateurs ainsi que le parc machines nécessaire au bon déroulement des formations. Depuis 2018, Pégase a régulièrement étoffé son offre avec l’ouverture courant 2021 de formations poids lourds et d’ici l’été de formations en habilitation électrique, SST et AIPR.

Dès sa création, Pégase a fortement investi dans ses outils IT pour proposer des formations hybrides présentiel / distanciel et ainsi assurer un maximum de flexibilité aux clients.

Basé à Tremblay-en-France, en région parisienne, Pégase emploie près de 90 salariés et connait une forte accélération de sa croissance ces dernières années avec un doublement de son CA pour atteindre 24 M€ en 2022 grâce à l’ouverture régulière de nouveaux centres.

Malgré un contexte de forte pénurie de main d’œuvre sur ces métiers, les formations proposées par Pégase sont soumises à des réglementations et des conditions de financement de plus en plus strictes (Qualiopi, CACES), auquel le groupe répond déjà pleinement.

L’arrivée d’Andera Partners, à travers son fonds Andera Croissance, et Trocadero Capital au capital de la société permet au groupe Pégase de renforcer ses fonds propres et de se donner les moyens pour accélérer sa stratégie de croissance organique mais aussi pour mener à bien sa stratégie de croissance externe ciblée en France.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Andera Croissance et Trocadero Capital au sein du capital de Pégase. Nous sommes convaincus que leur apport permettra au groupe de franchir un cap, de se structurer et d’être capable d’assumer un fort rythme de croissance au cours des prochaines années. », commentent Fouad Haddouchi et Jean-Cédric Pedinotti, Co-Fondateurs du groupe Pégase.

« Nous avons été particulièrement impressionnés par la capacité d’adaptation, la dynamique de croissance et le potentiel de développement de Pégase ainsi que la motivation de son équipe dirigeante, facteur déterminant pour nous dans le projet. », souligne Marianne Harlé, Associée d’Andera Croissance.

« Nous sommes ravis d’accompagner Pégase dans cette nouvelle phase de développement. La qualité de ses formations et son développement géographique devrait être porté par le besoin croissant de main d’œuvre qualifiée sur des postes en tension de recrutement. », souligne Philippe Bruneau, Associé de Trocadero Capital.