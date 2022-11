Andera Partners - acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement et des opérations sponsorless via son activité Andera Acto - a réalisé le 14 octobre 2022 le second évènement de liquidité totale du FPCI ActoMezz IV suite au rapprochement du groupe DP Logiciels avec le groupe Septeo, participation d’HG Capital, qui poursuit sa stratégie de croissance externe dans une logique de consolidation du marché, à la suite d’une approche en gré à gré.

Les actionnaires de DP Logiciels ont opté pour un rapprochement avec le groupe Septeo, leader de l’édition de logiciels sur les verticales sectorielles du droit, du notariat et de l’immobilier, permettant aux deux entités de renforcer leur position stratégique commune.

L’intégration du groupe DP Logiciels, éditeur des solutions H2i, Krier, Entities, Tissot, Rodacom et Webgenery renforce la position de Septeo dans le domaine des logiciels destinés aux administrateurs de biens, syndics et agences immobilières en France au travers d’un panel de solutions complètes dans les métiers du digital immobilier.

Créé par Patrice Silvère en 2006 à partir du rapprochement de 2 sociétés socles, H2i et Krier, le groupe DP Logiciels est un éditeur de solutions logicielles à destination des professionnels de l’immobilier qui fournit également des prestations de services digitaux et de services de dématérialisation de documentation juridique. Le groupe s’est étoffé au fil des années avec l’acquisition en 2015 d’Entities (web agency dédiée aux promoteurs/constructeurs), de Tissot (éditeur de documents juridiques) en 2018 et de Rodacom (éditeur de logiciels pour les transactionnaires et créateur de site web) en 2019 et de Webgenery en 2021.

Andera Acto a investi en juin 2021 un montant global de 12,3M€ dans le cadre d’une opération sponsorless dont l’objectif était d’accompagner Patrice Silvère, président et fondateur de la société, dans l’accélération de son projet de développement tout en lui permettant de conserver la quasi-totalité du capital.

A propos de cette étape, Patrice Silvère déclare : ‘’Dans un monde en pleine évolution, il était important d’être très réactif en matière de stratégie. Je remercie les équipes d’Andera de leur confiance et leur accompagnement , cette opération vise, pour les clients et pour les collaborateurs du Groupe, à conforter le présent et préparer l’avenir, en renforçant la position du Groupe.’’

Christine Martinovic et Arnaud Faure, Directrice et Associé d’Andera Acto ajoutent : “Même si notre horizon d’investissement a été particulièrement court, nous sommes ravis que Patrice et ses équipes puissent s’affirmer au sein du groupe Septeo comme l’un des éditeurs majeurs de solutions logicielles à destination des professionnels de l’immobilier avec une complétude de l’offre la plus exhaustive.”