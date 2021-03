Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital-investissement – notamment dans les PME via son activité Andera Expansion – annonce la cession de totale de la participation de Cabestan Capital, fonds d’Andera Expansion de 113 M€ lancé en 2011, dans IPSIDE, société toulousaine spécialisée dans la propriété intellectuelle qui optimise la gestion du patrimoine immatériel. Andera Partners accompagnait le groupe depuis juillet 2016. Durant leur période d’investissement, IPSIDE a réalisé une croissance annuelle moyenne de 7%, et a continué de structurer son organisation autour de son dirigeant, Christophe Cornuejols, et son équipe de cadres clés, pour poursuivre sa phase de développement à l’international avec l’ouverture d’un bureau en Chine.

IPSIDE est un cabinet français de Conseil en Propriété Industrielle, qui accompagne ses clients dans leurs stratégies de protection et de défense de leurs droits en matière de brevets et de marques, ainsi qu’en matière de dessins et modèles, noms de domaines internet, droits d’auteurs, etc.

Réalisant près de 20 M€ de chiffre d’affaires avec une équipe de 80 collaborateurs (ingénieurs et juristes), le groupe rédige et dépose annuellement plusieurs centaines de demandes de brevets en France, ainsi que des extensions de ces brevets dans divers pays, et traite plusieurs milliers de dépôts de marques. Son expertise technique lui permet d’être compétent sur de multiples secteurs : télécommunications, informatique et logiciels, aéronautique, mécanique et électronique générale, biotechnologie, etc.

Son portefeuille clients, diversifié, est constitué de start-ups et de PME, de grands groupes français et internationaux, ainsi que d’inventeurs / créateurs indépendants, qu’il adresse au travers de ses bureaux régionaux (Toulouse, Paris, Bordeaux, Lille, Quimper et Poitiers).

La croissance externe du groupe Ipside, initiée par Christophe Cornuejols et Andera Expansion, marque une nouvelle étape pour le groupe, lequel entend accélérer son développement avec l’acquisition de SANTARELLI et BREVALEX, et consolider sa position de leader sur le marché français de la propriété industrielle (75 M€ de chiffre d’affaires) en bénéficiant de synergies, et en continuant d’investir dans la plateforme digitale du groupe.

Alexandre Foulon et Sabrina Bazire, d’Andera Partners, déclarent : « Nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner Christophe Cornuejols et son équipe dans le développement et l’évolution du groupe. IPSIDE a su diversifier de son offre et entamer son développement international pour s’imposer comme le leader français avec ces deux acquisitions. Bravo et merci à toutes les équipes du groupe qui ont été très engagées dans ce projet ! »

La sortie d’Andera Partners est permise par l’entrée au capital de nouveaux investisseurs financiers menés par Initiative et Finance, complétée par une dette senior arrangée par LCL Occitanie.