Comme en 2017 pour Cabestan Capital 2, l’équipe Andera Expansion a fait croître son nouveau véhicule de 50% de manière à accompagner la croissance des entreprises sur son segment Small Cap.

Les souscripteurs historiques d’Andera Expansion 3 ont manifesté un fort soutien à l’équipe et à sa stratégie via un re-up de plus de 80 %. L’équipe a également enregistré des souscriptions importantes de fonds de fonds internationaux de premier plan attirés par la solidité du positionnement de l’équipe et la performance de ses millésimes précédents. Enfin, les souscripteurs personnes physiques, dont beaucoup d’anciens dirigeants du portefeuille, ont exprimé un vif intérêt pour l’activité Small Cap d’Andera Partners et représentent plus de 10% de la levée.

David Robin, Associé d’Andera Expansion commente : « Nous sommes fiers du soutien de nos investisseurs qui nous a permis d’atteindre notre hard cap dans un contexte marqué par le Covid. Cela va nous permettre de rester un acteur important de notre marché et d’accompagner nos participations dans leurs plans de développement. L’équipe a récemment accueilli de nouveaux talents et va continuer à le faire dans les prochains mois pour maintenir son niveau de performance et sa capacité à impacter les sociétés qu’elle accompagne. »

Avec son fonds de 3e génération, l’équipe Andera Expansion aura levé depuis 2011 plus de 500 millions d’euros dédiés à l’accompagnement des PME françaises de croissance. L’équipe présente un track record de 50 opérations et 32 sorties réalisées et n’a jamais enregistré de perte sur un investissement depuis sa création.

Sa stratégie reste conforme aux millésimes précédents avec 80% d’opérations primaires, une création de valeur axée sur la structuration des organisations et la croissance externe (plus de 60 opérations de croissance externe réalisées). Andera Expansion 3 est également labellisé France Relance et intègre des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’Article 8 de la réglementation SFDR.

L’équipe intervient dans tous les secteurs de l’économie avec un focus particulier sur 3 verticaux métiers : les industries de niche (ex : Intech, ACB, Orest, Pennel, Groupe Spengler Holtex), les technologies et logiciels (ex : MC2 Technologies, Olaqin, Octime, Artemys) et les services B2B (ex : Hyperion, SMRD, Sarawak, Patrimmofi, Volta).

Outre les performances des fonds, les investisseurs ont apprécié un rythme d’investissement constant : l’équipe a réalisé 3 investissements en 2020 pendant le confinement et a réalisé 6 investissements sur Andera Expansion 3 en moins de 12 mois. L’équipe emmenée par 3 Associés, David Robin, Mayeul Caron et Olivier le Gall devrait accueillir de nouveaux membres prochainement.