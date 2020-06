La levée de ce nouveau fonds, réalisée en un temps record en dépit de la crise du Covid-19, est la plus importante finalisée à ce jour par Andera Partners, et est de 60% supérieure au précédent véhicule ActoMezz qui avait lui aussi connu, en juillet 2017, un closing unique au-dessus de son hard cap initial, à 315 M€.

Les souscripteurs d’ActoMezz III ont manifesté un fort soutien à l’équipe et à sa stratégie via un re-up de plus de 110 %. Une dizaine de nouveaux souscripteurs institutionnels français et internationaux de premier plan ont également témoigné de leur conviction pour ActoMezz IV et sa thèse sponsorless d’accompagnement d’équipes dirigeantes cherchant à maximiser leur participation au capital de leur entreprise.

Au total, l’équipe d’ActoMezz a levé plus d’un milliard d’euros ces 6 dernières années. Ses fonds dégagent et visent une performance supérieure à 10% net par an.

Partenaire des dirigeants sur des opérations sponsorless

La stratégie d’investissement d’ActoMezz IV est dans la lignée de celle menée avec succès depuis 15 ans par l’équipe d’ActoMezz, qui a déjà réalisé plus d’une cinquantaine d’opérations pour 34 sorties. Le fonds, qui vise des montants d’investissement unitaires compris entre 5 et 70 millions d’euros, permet aux dirigeants d’entreprise de (re)prendre le contrôle de leur société en s’appuyant sur un partenaire financier qui leur apporte tout le savoir-faire du private equity, tout en leur en laissant le contrôle capitalistique. ActoMezz IV cible essentiellement des PME françaises small et midcap mais n’exclut pas des opérations transfrontalières, en particulier au Bénélux, en Italie ou en Espagne, à l’instar des autres stratégies d’investissement d’Andera, le tout dans le cadre de projets de croissance ambitieux.

Stéphane Bergez, Co-gérant d’Andera Partners et Associé Responsable d’ActoMezz commente : « Cette levée de fonds, qui intervient moins de trois ans après le closing d’ActoMezz III, a atteint son objectif initial de 450 M€ en seulement 16 semaines avant de le dépasser assez nettement, malgré le confinement. Nous sommes très fiers de constater un re-up supérieur à 100% de nos clients historiques dans ce nouveau véhicule et d’accueillir de nouveaux investisseurs de premier plan. Ce succès récompense une stratégie solide et constante, menée avec discipline et enthousiasme par la même équipe depuis 15 ans et qui est aujourd’hui reconnue comme unique en matière d’investissement en mezzanine sponsorless en Europe ».

Pierre-Yves Poirier, Co-gérant d’Andera Partners, ajoute : « Le succès de la levée d’ActoMezz IV, malgré un contexte international difficile, vient conforter la stratégie d’Andera Partners, qui s’est imposée comme une plateforme de croissance et de consolidation de premier plan sur le marché du private equity. La progression des deux autres levées de fonds en cours, Cabestan et BioDiscovery, témoigne de la confiance des investisseurs dans Andera Partners, qui consolide ses positions et son organisation, notamment avec le renforcement constant de ses équipes. Nous nous appliquons ainsi à nous-mêmes la stratégie rigoureuse et ambitieuse de croissance que nous attendons des entreprises que nous accompagnons. Ce développement va nous amener à lever plus d’un milliard d’euros au cours de l’année 2020, ce qui fait de facto d’Andera Partners un des principaux acteurs du marché. »

L’équipe ActoMezz peut faire valoir un track-record de plus de 50 opérations et 34 sorties. Elle a pour objectif principal d’accompagner et d’accélérer les projets de croissance en vue d’opérer un changement d’échelle aux côtés de dirigeants actionnaires majoritaires. Parmi les sociétés actuellement au portefeuille d’ActoMezz, on peut citer notamment :

Passman, leader français du service d’accès à Internet pour les établissements d’accueil, dans le cadre d’une opération sponsorless en 2014, traduit par un doublement de la taille du groupe en cinq ans ainsi qu’un développement à l’international, suivie d’un réinvestissement par le fonds ActoMezz III en 2019 ;

Bioclinic, leader de l’analyse médicale de routine en région parisienne, accompagné par ActoMezz depuis décembre 2018 sur sa stratégie de développement en Ile-de-France, concrétisée par 4 acquisitions structurantes.

Bien d’autres managers de talents ont, grâce à l’intervention d’ActoMezz, pu prendre le contrôle capitalistique d’entreprise qu’il dirigeait depuis plusieurs années comme HVJ, Prenax, Tournus ou Travelsoft.