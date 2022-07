Andera Partners – acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement et des opérations sponsorless via son activité Andera Acto – annonce la cession du Groupe Bioclinic, 3e acteur de la biologie médicale en Ile-de-France, et dernier acteur indépendant significatif, en exploitant un réseau de 83 sites de prélèvement, avec à sa tête son président fondateur le Dr Philippe Dabi, actionnaire majoritaire depuis 1995.

Le Groupe Bioclinic s’était associé en janvier 2019 à un consortium de fonds composé de Andera Acto, Idia Capital Investissement, Amundi Private Equity Funds et Socadif, pour l’accompagner dans son nouveau cycle de développement.

Le management du groupe a démontré un savoir-faire dans l’acquisition et l’intégration de nouveaux sites en Ile-de-France sur un marché des laboratoires d’analyses médicales en forte consolidation.

Depuis janvier 2019, le Groupe Bioclinic a mis en place une stratégie active de croissance externe avec les acquisitions de :

Laboratoires Bioascogen (8 sites) et Biolabs (3 sites) en février 2019 ;

Laboratoire Dauvergne en novembre 2019 ;

Bioméga (14 sites), acteur majeur en Val de Marne, en avril 2020 ; et

LCV (9 sites) en janvier 2021.

En début d’année, Bioclinic a mandaté Natixis Partners pour lancer un processus de cession industrielle. Inovie, acteur majeur de biologie médicale en France, a acquis le Groupe le 12 juillet dernier.

Pour Arnaud Faure, associé de l’équipe Andera Acto : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné le Dr Philippe Dabi et ses équipes dans cette transformation significative du groupe Bioclinic, devenu le numéro trois sur son marché en à peine trois ans. Sa taille lui a permis de participer activement à la campagne de dépistage de la COVID-19 depuis 2020. Nous sommes convaincus que les compétences apportées par Bioclinic renforceront la position de leader du groupe Inovie et leur souhaitons une pleine réussite dans ce rapprochement. »