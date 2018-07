Le groupe Skill&You, détenu majoritairement par 21 Centrale Partners, Access Capital Partners, Jolt Capital, Alma Learning Group et Capital Transmission est cédé à Andera Partners, pour le compte de Winch Capital 4, dans le cadre d’un MBO organisé autour de l’équipe dirigeante conduite par Eric Petco et Sonia Levy-Odier. Le Fonds s’associe aux dirigeants du groupe avec l’ambition de créer un leader de la formation à distance en Europe.

Paris, le 16 juillet 2018 - Avec près de 100.000 élèves et 70 millions d’euros de ventes attendus en 2018, le groupe Skill & You est un acteur majeur de la formation à distance sur le marché français. Au travers de ses 12 écoles spécialisées, le groupe dispense plus de 200 formations professionnelles dans des domaines variés tels que la cuisine, la puériculture, la mécanique ou encore l’esthétique et dont la majorité prépare à des diplômes d’Etat (Bac Pro, BTS, CAP).

Sous l’impulsion de son management actuel emmené par Eric Petco et Sonia Levy-Odier, et avec le soutien de ses actionnaires historiques, le groupe s’est profondément transformé au cours de ces dernières années afin de prendre le virage du numérique et s’imposer aujourd’hui comme un acteur de référence du e-learning.

L’opération actuelle vient récompenser le travail accompli et marque l’entrée du groupe dans une nouvelle phase de croissance en France et en Europe. Les dirigeants de Skill&You pourront s’appuyer sur l’expertise des équipes d’Andera Partners dans les projets de forte croissance pour accélérer le développement du groupe au-delà de ses marchés sectoriels et géographiques actuels, notamment par l’ouverture de nouvelles écoles (comme initié récemment avec les lancements de l’École des Pros, Esecad, Be Académie et Défi Compta) et par des opérations de croissance externe.

Cette transaction, qui devrait être finalisée à la fin du mois, représente le premier investissement du fonds Winch Capital 4, dernier-né des fonds Winch Capital spécialisés dans les investissements mid-caps et dont le premier closing sera annoncé dans les prochains jours. Le financement de l’opération est complété par un emprunt unitranche souscrit auprès de LGT European Capital.

Eric Petco et Sonia Levy-Odier, dirigeants de Skill&You déclarent : « Cette opération s’inscrit pleinement dans le cadre du projet de croissance du groupe et marque son entrée dans une nouvelle ère de changement d’échelle. Nous tenions à remercier nos actionnaires historiques pour leur soutien au cours des dernières années durant lesquelles le groupe a dû mener un profond travail de transformation. C’est maintenant avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous projetons vers l’avenir aux côtés des équipes d’Andera Partners, dont l’expertise dans ce type de projets de croissance fait d’eux un partenaire de choix pour aider le groupe à franchir un cap. »

Laurent Tourtois et Sylvain Charignon, Directeurs Associés au sein d’Andera Partners commentent : « Nous sommes très heureux d’accompagner Eric Petco et Sonia Levy-Odier dans cette nouvelle phase. Nous avons retrouvé au sein des équipes de Skill & You tous les ingrédients que nous recherchions depuis longtemps dans le secteur de l’éducation : un savoir-faire unique en matière d’ingénierie pédagogique couplé à une capacité d’exécution hors du commun. Skill & You bénéficie à la fois de la croissance du marché de l’éducation vocationnelle et d’un business model digital et nous pensons que le groupe a tout le potentiel pour devenir un acteur incontournable de l’e-learning en Europe au cours des années à venir. »