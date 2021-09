Philippe Perez a débuté sa carrière dans l’industrie des satellites chez Thalès Alenia Space comme spécialiste des applications de l’imagerie spatiale.

Appelé par le Quai d’Orsay comme diplomate scientifique, il suit les secteurs clés des télécoms et de la robotique au Japon, avant de devenir conseiller scientifique en Nouvelle-Zélande sur les dossiers liés aux ressources naturelles et au changement climatique. Basé dans la Silicon Valley de 2014 à 2019, Philippe Perez a piloté de nombreuses missions officielles sur l’impact règlementaire des technologies et a géré un important dispositif d’accélération pour les startups deeptech françaises. Il a aussi été au contact de la plupart de acteurs du financement privé de l’innovation en Californie.

Philippe a également dirigé pendant 10 ans l’agence d’innovation et de transfert technologique de la région Sud, avec la mise en place des pôles de compétitivité, des SATT et des réseaux de business angels.

« Jolt Capital est entré dans une phase de croissance continue, avec la levée récemment annoncée de notre 4ème fonds de growth. Philippe préparera et pilotera notre stratégie de nouvelles activités dans l’investissement de technologie. Il arrive à un moment idéal pour renforcer nos réseaux en Europe et dans le reste du monde. » se félicite Jean Schmitt, Managing partner et président de Jolt Capital.

« La mission qui m’est confiée opère la synthèse parfaite des activités que j’ai menées depuis le début de ma carrière, au service de la création de richesse et de l’innovation responsable. J’y retrouve mes passions pour la haute technologie, l’entepreneuriat et l’international. Je me réjouis vraiment de rejoindre l’équipe de Jolt Capital, dont j’ai la chance de connaître certains partners depuis plus de 30 ans. » déclare Philippe Perez.

Philippe Perez est ingénieur civil des télécommunications (Télécom ParisTech), spécialisé en imagerie spatiale et médicale. Il a également étudié la vision robotique à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie.