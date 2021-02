Sofiouest, la société d’investissement et de participation filiale du Groupe Sipa Ouest-France, s’est engagée dans le cadre de sa stratégie d’investissement dédiée à l’immobilier dans cette opération pour un montant significatif

Le succès de ce premier Green Bond renforce Anaxago dans sa volonté de proposer plus d’opportunités d’investissement vertes à ses investisseurs

5 millions d’euros ont donc été investis dans cette une émission d’obligations vertes réalisée dans le cadre d’un financement organisé par Anaxago pour le Groupe Alsei. Une première pour la plateforme d’investissement, cette opération de financement contribue ainsi à la naissance de La Kanopée, un projet immobilier conjuguant forte valeur ajoutée et impact positif, situé au sein du nouvel écoquartier de l’Ile de la Réunion.

Un programme ambitieux pour un opérateur immobilier expérimenté

Ce programme s’inscrit dans l’ambitieuse démarche de création d’un nouveau centre-ville pour la Commune de la Possession, située au Nord-Ouest de l’Île, alliant qualité d’urbanisation, digitalisation et amélioration de la biodiversité. Lieu d’innovations technologiques (qui visent, entre autres, à une autoconsommation énergétique) et d’innovations d’usages (« ville courte distance », jardins partagés, parkings mutualisés...), l’écoquartier Cœur de Ville a été récompensé en 2018 par le 1er prix de la ville durable lors du Congrès des Iles Durables (Baléares), et consacré par le 2ème prix « Green Solutions Awards », lors de la Cop 24 à Katowice en Pologne.

Le futur îlot n°7, au financement duquel participe l’émission d’obligations vertes et Sofiouest, offrira une mixité d’usages répondant aux besoins des habitants. D’une surface totale de 29.000 m2, dont 1/3 seront en pleine terre, La Kanopée réunira 243 logements, des commerces, des bureaux, une maison de santé et 400 parkings mutualisés. C’est une véritable rue piétonne que les futurs habitants découvriront, réunissant une trentaine de commerces et restaurants ainsi qu’un nouveau supermarché conçu tel un marché couvert.

Développé par Groupe Opale Alsei, la filiale réunionnaise du Groupe Alsei, un opérateur national expérimenté, implanté à la Réunion depuis plus d’une décennie, le projet vient d’être mis en chantier et devrait être livré début 2023. Le promoteur a déjà livré plus de 500 logements dans ce nouveau quartier qui en comptera près de 1.500 à terme. Conformément à son engagement environnemental, l’ensemble des locaux commerciaux sera labellisé BREEAM Very Good.

Anthony Perez, Directeur Général associé de Groupe ALSEI souligne : « Concevoir, imaginer et édifier le premier écoquartier et la première smart city de l’île est un projet passionnant. Au travers de l’opération Cœur de Ville, nos équipes réunionnaises mettent en œuvre un projet ambitieux, innovant, de très haute qualité environnementale. Face à l’urgence climatique, nous ne pouvons plus rester spectateurs, nous devons agir, vite. C’est en réalisant de tels projets que nous passons des paroles aux actes et que nous préparons l’avenir. »

Sofiouest s’engage, aux côtés d’investisseurs privés, dans le financement de ce premier écoquartier

Pour Sofiouest et tous les souscripteurs de ce green bond, l’horizon d’investissement est de 24 à 36 mois, le débouclage de l’opération devant intervenir à l’issue de la commercialisation.

Le soutien apporté à ce projet confirme l’ambition de Sofiouest de privilégier des investissements socialement responsables. Le programme La Kanopée présente en effet des caractéristiques ESG fortes : éco-conception du quartier et des bâtiments, dynamique d’inclusion par le logement social et accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite, construction bioclimatique des bâtiments et recherche d’efficacité énergétique permettant de viser une certification BREEAM Very Good, recyclage des déchets et chantier vert, place accordée à la biodiversité et mobilité partagée…

Patrice Hutin, Directeur Général délégué de Sofiouest a déclaré : « La qualité de cette opération menée aux côtés de notre partenaire Anaxago continue de renforcer le positionnement de Sofiouest comme Investisseur Responsable dans l’Immobilier, comme par ailleurs en Innovation et en Capital Développement. Nous en sommes très heureux. »

Anaxago, un acteur engagé dans les investissements à impact depuis sa création

Depuis le lancement de son activité d’investissement en 2012, plus de 45% des financements de la plateforme ont été dirigés vers des projets à impact : 30% des fonds alloués dans l’immobilier ont permis de financer des logements sociaux, quand plus de 60% des projets financés font l’objet d’un label ISR ou d’une thématique à impact, dans la santé ou l’énergie.

Dans la continuité de ses engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale, Anaxago propose désormais une notation extra-financière de tous ses projets immobiliers proposés sur la plateforme. Pour les opérations éligibles aux obligations vertes, un processus de traçabilité spécifique sur plus de 25 points de contrôle sera mené et un reporting ESG annuel sera publié par la plateforme pour permettre aux investisseurs particuliers de suivre l’impact de leurs investissements.

“Le bâtiment est l’industrie responsable de plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre et il est primordial, au-delà de la maîtrise de la consommation énergétique, d’agir en amont dès la sélection et le financement des projets pour limiter l’impact environnemental de la construction.” souligne Joachim Dupont, fondateur d’Anaxago.