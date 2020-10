Via cet accord exclusif, c’est la première fois qu’une mutuelle propose à ses adhérents un accès à des fonds à frais réduits à travers les ETF. Cela témoigne du potentiel d’intérêt croissant de la part des investisseurs particuliers pour ces instruments.

Quatre ETF actions de Lyxor, dont un ESG, seront disponibles en gestion libre mais également intégrés dans les différents profils de gestion pilotée du PER : Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF, Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF – Couverte en EUR, Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF, Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF.

Jérémy Tubiana, Responsable Vente ETF Distribution France chez Lyxor, commente : « Les ETF se démocratisent de plus en plus dans toutes les solutions d’épargne à destination des investisseurs particuliers et répondent à un besoin croissant des épargnants d’investir dans des produits simples, transparents et peu coûteux comme les ETF. Nous sommes ravis de collaborer avec AMPLI Mutuelle dans le cadre du lancement de ce PER et sommes convaincus qu’à l’avenir les ETF seront intégrés par davantage de distributeurs et mutuelles ».

« Nous sommes ravis de collaborer avec Lyxor, pionnier des solutions à base d’ETF destinées aux investisseurs particuliers en France. L’objectif d’Ampli Mutuelle est de proposer des solutions simples et accessibles à ses adhérents pour préparer au mieux leur retraite. Les ETF sont un véhicule bien adapté à un placement de long terme, avec des frais réduits et un format transparent », déclare Jérôme de Villèle, Directeur général d’AMPLI Mutuelle.