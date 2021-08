Analog Devices, Inc. a annoncé la finalisation de l’acquisition précédemment publiée de Maxim Integrated Products, Inc. Cette fusion renforce la position d’ADI en tant que société de semiconducteurs analogiques à haute performance ayant généré sur les douze derniers mois un chiffre d’affaires dépassant les 9 milliards USD [1], des marges inégalées dans le secteur, et un flux de trésorerie disponible supérieur à 3 milliards USD [2] sur une base pro forma.

"Cette journée marque un cap considérable pour ADI et je suis ravi d’accueillir l’équipe Maxim, qui partage notre passion pour la résolution des problèmes technologiques les plus complexes de ses clients", déclare Vincent Roche, président et CEO. "Avec plus de 10 000 ingénieurs et la portée accrue de nos technologies leaders du marché, nous nous positionnons favorablement pour développer des solutions de pointe encore plus complètes pour nos clients. Ensemble, nous stimulerons les prochaines vagues d’innovation de semiconducteurs analogiques, tout en façonnant un avenir plus sain, plus sûr et plus durable pour tous."

En vertu des clauses de l’accord définitif, les actionnaires de Maxim ont reçu 0,63 action ordinaire ADI pour chaque action ordinaire de Maxim. L’action ordinaire de Maxim ne sera plus cotée au NASDAQ.

Conseil d’administration combiné

Suite à la finalisation de la transaction, Tunç Doluca, ancien président et CEO de Maxim, et Mercedes Johnson, ancienne fondatrice exécutive d’Avago Technologies, intégreront le conseil d’administration d’ADI. M. Doluca et Mme Johnson ont siégé au conseil d’administration de Maxim jusqu’à la clôture de la transaction.

Téléconférence et webdiffusion spéciales destinées aux investisseurs

ADI prévoit de tenir une webdiffusion pour parler de ses futures priorités d’attribution de capital et des perspectives mises à jour pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021. La webdiffusion est prévue pour 8h30 ET, le 8 septembre 2021, avec la participation de Vincent Roche, président et CEO, Prashanth Mahendra-Rajah, vice-président principal, finance et directeur financier, et Michael Lucarelli, directeur principal des Relations avec les investisseurs.