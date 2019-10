Amundi annonce la nomination de Monica Defend en tant que Responsable de la Recherche économique et financière pour l’ensemble du Groupe Amundi. Elle succède à Philippe Ithurbide qui devient Conseiller économique Senior auprès de la Direction Générale.

Monica Defend, Responsable de la Recherche Groupe

Monica commence sa carrière dans l’industrie de l’investissement en 1997, après avoir été Assistante Universitaire au département d’Econométrie avancée de l’Université de Bocconi à Milan. Elle occupe divers postes au sein du département recherche de Pioneer Investments, dont Responsable de la recherche quantitative, et plus récemment Responsable de la recherche en allocation d’actifs. Elle devient Directrice adjointe de la Recherche et membre du Comité global d’investissement d’Amundi en 2017. Ce dernier rôle lui permet de contribuer à la définition de la stratégie d’investissement d’Amundi au niveau mondial.

Monica détient un Master en Economie de l’Université de Bocconi, ainsi qu’un Master en Economie Financière de la London Business School et de l’Université de Bocconi.