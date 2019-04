Après la réduction des effectifs, les migrations informatiques et les fusions juridiques des entités, il s’agit de la dernière phase d’intégration de Pioneer Investments dont l’acquisition définitive avait été annoncée le 3 juillet 2017.

Ce travail de rationalisation a pour principal objectif de simplifier l’offre de fonds luxembourgeois à destination à la fois de la clientèle Retail et institutionnelle en retenant que les meilleurs fonds de ces sicav. Une sélection qui tient compte non seulement de la performance, de la taille et des caractéristiques des fonds, mais également de la demande clients et du potentiel de développement.

A fin juin cette rationalisation donnera naissance à une seule sicav ombrelle de droit luxembourgeois, Amundi Funds, qui comportera environ 90 compartiments - contre plus de 150 initialement avec les trois sicav – et dont le montant total d’encours sous gestion atteindra près de 90 milliards d’euros.

Elle offrira l’ensemble des expertises du groupe permettant ainsi de répondre à l’ensemble des besoins des investisseurs. Plus de la moitié de ses compartiments afficheront un encours moyen supérieur à 500 millions d’euros et un tiers à plus de 1 milliard d’euros. 84% d’entre-eux devrait également disposer d’un rating Morningstar d’au moins 3 étoiles.

Fathi Jerfel, Directeur de la Division Clients Particuliers d’Amundi, déclare : « Cette fusion des sicav luxembourgeoises d’Amundi et Pioneer vient finaliser l’intégration, dans un délai record, de Pioneer Investments. Elle mettra à disposition de nos clients une gamme complète de fonds réunissant le meilleur des expertises du groupe que l’acquisition de Pioneer a permis de renforcer ».