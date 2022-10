L’Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR réplique l’indice MSCI ACWI SRI Filtered PAB avec des frais courants de 0,20 % [2]. Cet indice diversifié intègre plus de 500 actions mondiales de 23 marchés développés et 24 marchés émergents [3].

L’indice applique une approche best-in-class et sélectionne uniquement les entreprises ayant les meilleures notes ESG parmi les valeurs composant l’indice MSCI ACWI. L’indice est conçu pour être conforme aux critères des indices climatiques PAB (Paris-Aligned Benchmark) de l’Union Européenne, en ligne avec les objectifs de l’Accord de Paris afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et limiter ainsi le réchauffement climatique moyen à 1,5°C. Ainsi, l’indice répliqué par ce nouvel ETF suit une trajectoire de décarbonation absolue de 7 % par an et intègre une réduction immédiate de 50 % de l’intensité carbone par rapport à l’univers d’investissement initial [4].

Avec l’Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR, Amundi offre désormais une gamme de 29 ETF conformes aux indices européens PAB et CTB (Climate Transition Benchmark), largement diversifiée en termes d’expositions, représentant près de 19 milliards d’euros d’encours sous gestion [5].

Matthieu Guignard, Responsable Produits, Plateformes et Spécialistes des Investissements d’Amundi ETF, Indiciel et Smart Beta déclare : « Les investisseurs recherchent davantage de solutions pour agir en faveur du climat de manière transparente, simple et peu coûteuse. Nous sommes déterminés à développer notre gamme d’ETF climatiques afin d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone ».

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole et son engagement pour le climat.