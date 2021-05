Engagée de longue date en faveur de l’investissement responsable, et fournisseur de premier rang de solutions ESG, Amundi est idéalement positionnée pour accompagner les investisseurs dans leur transition ESG grâce une gamme complète de fonds et de solutions durables qui répondent au mieux à leurs besoins et contraintes.

L’ajout de nouvelles expositions obligataires enrichit ainsi la gamme d’ETF ESG d’Amundi. Cela s’inscrit pleinement dans sa volonté de proposer des solutions ESG prêtes à l’emploi et rentables, alors que l’on observe une forte accélération de la demande des investisseurs pour les ETF obligataires ESG depuis quelques mois.

Ces six produits viendront s’ajouter à la gamme d’ETF obligataires ESG d’Amundi dans les semaines à venir. Cette gamme élargie comprendra par la suite des expositions aux entreprises les mieux notées (investment grade) et à haut rendement, en plus des expositions mondiales et de certaines stratégies phares à l’instar d’obligations à taux variable (FRN). Ces nouveaux ETF seront classées sous l’article 8 de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Fannie Wurtz, Directrice de la ligne métier ETF, Indexing and Smart Beta d’Amundi, a affirmé : « L’ESG est au centre de nos échanges avec nos clients et au cœur de notre stratégie de développement de produits. Aujourd’hui, chaque nouveau produit est systématiquement examiné sous l’angle des facteurs ESG et nous revoyons régulièrement l’intérêt de passer à des expositions ESG selon les attentes des investisseurs. »

La rotation vers l’ESG est considérée comme la tendance la plus marquante du secteur de l’investissement. Cette évolution a été accélérée par la pandémie mais aussi renforcée par la réglementation notamment SFDR. Dans ce contexte, Amundi est pleinement engagée à soutenir la transition de ses clients vers des investissements plus durables.